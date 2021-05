Inflacja w UK gwałtownie rośnie. Ceny po zakończeniu lockdownu podniosły m.in. sieci odzieżowe i firmy energetyczne

Fot. Getty

W kwietniu inflacja w UK wzrosła ponad dwukrotnie i osiągnęła 1,5 proc. To najwyższy wskaźnik inflacji na Wyspach od marca 2020 r.

Z najnowszych danych opublikowanych przez The Office for National Statistics (ONS) wynika, że wskaźnik inflacji w UK (Consumer Price Index) osiągnął w kwietniu 1,5 proc. To ponad dwukrotnie więcej, niż w marcu, gdy wskaźnik CPI wyniósł 0,7 proc. Na wyraźny wzrost inflacji wpływ miało przede wszystkim podniesienie cen po lockdownie przez firmy odzieżowe, a także przez dostawców gazu i energii elektrycznej. W efekcie inflacja osiągnęła najwyższy poziom od marca 2020 r.

Inflacja w UK w trakcie pandemii

Inflacja wzrosła w kwietniu przede wszystkim za sprawą wzrostu cen, które spadły na początku pandemii, w zeszłym roku o tej samej porze. Najwyraźniej widać to w przypadku rachunków za media i cen odzieży. A ponieważ cena ropy naftowej nadal rośnie, to przełożyło się to też na koszty paliw silnikowych, które są obecnie na najwyższym poziomie od stycznia 2020 r. - podsumował najnowsze dane Grant Fitzner, główny ekonomista The Office for National Statistics.

Niestety wzrost cen będzie nam towarzyszył przez cały 2021 r., ponieważ zarówno Wielka Brytania, jak i państwa na całym świecie starają się odbudować po pandemii koronawirusa. Z prognoz Banku Anglii wynika, że inflacja w UK wzrośnie dobrze powyżej 2 proc., osiągając w ostatnim kwartale tego roku poziom nawet 2,4 proc.