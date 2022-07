Inflacja w UK ciągle idzie w górę - w czerwcu wyniosła 9.4% bijąc 40-letni rekord

Inflacja w UK cały czas szybuje w górę z powodu rosnących cen żywności, paliw i energii. Według Office for National Statistics w skali rok-do-roku stopa inflacji konsumenckiej (CPI) sięgnęła 9.4%.

Przypomnijmy, w zeszłym miesiącu odczyt w maju 2022 roku sięgnął 9,1 proc. i nadal znajduje się na rekordowo wysokim w skali 40 lat poziomie. Mamy do czynienia ze wzrostem 0,8% w skali miesiąca (w zeszły miesiącu był on nieco mniejszy i wyniósł 0,7%). Jak czytamy w komunikacie ONS szacunki inflacyjne „sugerują, że wskaźnik CPI był wyższy w 1982 roku, gdzie odczyty wahały się od prawie 11% w styczniu do około 6,5% w grudniu ”. Brytyjscy statystycy podają, że wśród kluczowych czynników wpływających na wzrost inflacji są drożejąca żywność, energia oraz paliwa. Szczególnie ceny tych ostatnich są wyjątkowo dotkliwe. W skali roku olej napędowy oraz benzyna zdrożały aż o 42,3%. Mamy do czynienia z najwyższym wskaźnikiem w tym zakresie od rozpoczęcia odczytów w 1989 roku.

Według Banku Anglii jesienią inflacja może przekroczyć 11%, gdy Ofgem poda nowe limity cen energii na Wyspach.

Ile obecnie wynosi inflacja w UK?

W związku z obecną sytuacją ekonomiczną na Wyspach kierownictwo Bank of England rozważa kolejną podwyżek stóp procentowych. Do tej pory mieliśmy do czynienia z pięcioma kolejnymi podwyżkami o 25 punktów bazowych, ale stojący na czele Banku Anglii Andrew Bailey we wtorek podczas przemówienia na kolacji w Mansion House Financial and Professional Services Dinner zasugerował kolejna, tym razem o 50 punktów bazowych. Może ona mieć miejsce już na sierpniowym posiedzeniu Monetary Policy Committee. Stanowiłoby to największą pojedynczą podwyżkę stóp procentowych w Wielkiej Brytanii od prawie 30 lat,

"Z punktu widzenia polityki monetarnej obecne czasy stanowią największe wyzwanie dla zachowania celów inflacyjnych" - komentował Bailey. Zapewniał jednocześnie, że "absolutnym priorytetem" brytyjskiego Komitetu Polityki Pieniężnej jest sprowadzenie inflacji do poziomu 2 procent.

Jakie działania planuje Bank Anglii?

Bailey obiecał, że w zobowiązanie do przywrócenia inflacji do celu nie będzie „żadnych „jeśli” ani „ale”. Jednocześnie jego postawa spotkała się z publiczną krytyką ze strony kilku kandydatów Partii Konserwatywnej, którzy mieli nadzieję zastąpić Borisa Johnsona na stanowisku premiera. "To zdecydowanie nie oznacza, że ustrój upadł. Daleko mu do tego. Ustrój został stworzony na takie właśnie czasy. Oparty na niezależności banku centralnego jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Wartość każdego ustroju jest testowana w trudnych, a nie miłych czasach" - podkreślał.

