Praca i finanse Inflacja w sklepach spada. Dlaczego tanieją meble i telewizory?

Inflacja cen w sklepach w UK nie była tak niska od listopada 2021 r. Detaliści obniżają ceny mebli i telewizorów nie tylko z uwagi na kryzys kosztów życia, ale też ze względu na nie najlepszą pogodę.

Inflacja w sklepach w UK obniża się

Ceny w sklepach w UK zanotowały w maju wzrost o jedynie 0,6 proc. To bardzo dobry wynik, ponieważ wskaźnik inflacji jest niższy niż w kwietniu, gdzie osiągnął on wartość 0,8 proc. Eksperci British Retail Consortium (BRC) i firmy badawczej NielsenIQ zwracają uwagę na fakt, że tak niskiego wzrostu cen w sklepach nie było od listopada 2021 r. Natomiast niższa inflacja w sklepach to efekt spadku cen m.in. mebli i dużego sprzętu RTV. W maju co prawda ceny żywności wzrosły o 3,2 proc. (miesiąc wcześniej było to 3,4 proc.), ale za to obniżyły się ceny innych produktów. Artykuły nieżywnościowe zanotowany deflację rzędu 0,8 proc. w stosunku do maja zeszłego roku.

Przeczytaj też:

Polacy sprawniejsi w oszczędzaniu niż Brytyjczycy. To kwestia narodowościowa? brak oszczędności

Eksperci tłumaczą, że detaliści obniżają ceny produktów wielkogabarytowych, takich jak na przykład meble czy sprzęt RTV, aby zachęcić do kupowania ostrożnych klientów. Ci wciąż borykają się bowiem z kryzysem kosztów życia. A z drugiej strony, ze względu na słabą pogodę, nie wydają na dobra kupowane zwyczajowo późną wiosną.

Inflacja w UK – wreszcie jest normalnie?

Helen Dickinson, CEO British Retail Consortium tłumaczy, że „inflacja cen w sklepach powróciła do normalnego poziomu, który wynosi zaledwie 0,6 proc.”. I precyzuje: – Pomogło w tym spowolnienie inflacji żywności. Inflacja świeżej żywności spadła do najniższego poziomu od listopada 2021 r. Tymczasem inflacja produktów żywnościowych o przedłużonej trwałości nadal jest bardziej niestabilna. Zwłaszcza gdy chodzi o produkty oparte na cukrze, które w dalszym ciągu odczuwają skutki wysokich światowych cen cukru.

Przeczytaj też:

Społeczeństwo bezgotówkowe: Blisko połowa ludzi wychodzi z domu tylko z telefonem bez gotówki

Helen Dickinson zaznacza także, że sprzedawcy detaliczni, którzy zajmują się dystrybucją produktów nieżywnościowych, obniżają ceny w celu ożywienia stłumionego ostatnio popytu na produkty o dużych gabarytach i wyższych cenach. Na przykład na obniżki cen stawiają sprzedawcy telewizorów, mając na uwadze choćby nadchodzące Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.