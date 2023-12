Kryzys w UK Inflacja spadła do najniższego poziomu od dwóch lat. Co jednak z cenami żywności?

W związku z niższymi cenami żywności i paliw, inflacja w Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od dwóch lat. Ekonomiści są pozytywnie zaskoczeni obecną sytuacją.

Trwający już dwa lata kryzys kosztów utrzymania osłabł w ubiegłym miesiącu. Tańsza benzyna i żywność pomogły w gwałtownym obniżeniu stopy inflacji do 3,9 proc. Stanowi to drugi duży miesięczny spadek z rzędu.

Inflacja spada

Roczna dynamika cen w Wielkiej Brytanii spadła z 4,6 proc. w październiku do najniższego poziomu od września 2021 roku. Oznacza to znacznie większy spadek niż przewidywali ekonomiści.

Office for National Statistics (ONS) podało, że tańsze paliwo było główną przyczyną zmniejszenia się podstawowej stopy inflacji poniżej 4 proc. w listopadzie. Mieliśmy do czynienia ze spadkiem średniej ceny benzyny o cztery pensy za litr w stosunku miesiąc do miesiąca.

Grant Fitzner, główny ekonomista z ONS, powiedział:

– Inflacja ponownie spadła do najniższego rocznego poziomu od ponad dwóch lat, ale ceny pozostają znacznie powyżej poziomu sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Największym czynnikiem wpływającym na miesięczny spadek był spadek cen paliw, po wzroście w tym samym okresie w roku ubiegłym.

– Ceny żywności również obniżyły inflację, ponieważ rosły znacznie wolniej niż w tym okresie w roku ubiegłym. Nastąpił również spadek cen szeregu artykułów gospodarstwa domowego i cen używanych samochodów – dodał.

Co się dzieje z cenami żywności?

ONS poinformowało, że ceny żywności – mimo że nie spadły, to rosły wolniej niż rok temu. Dla przykładu ceny chleba i ciast spadły znacząco w porównaniu z poprzednim miesiącem. W sumie jednak ceny żywności w ujęciu rocznym nadal rosną – o 9,2 proc. Jednak jest to znacznie wolniejszy wzrost niż w roku ubiegłym, a także w porównaniu z październikiem tego roku, kiedy wzrosły one o 10,1 proc.

Cel rządu

Chociaż wskaźnik inflacji (3,9 proc.) pozostaje dwukrotnie wyższy od docelowego poziomu 2 proc., który wyznaczył sobie rząd, ostatni spadek jest pozytywny dla Rishi Sunaka. Premier zapowiedział bowiem zmniejszenie inflacji o połowę w ciągu 2023 roku.

Co ciekawe ekonomiści z City nie spodziewali się powtórzenia gwałtownego spadku inflacji z października z 6,7 proc. i przewidywali jej spadek do 4,4 proc. w listopadzie. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia paliw, żywności, alkoholu i tytoniu również gwałtownie spadła w zeszłym miesiącu z 5,7 proc. do 5,1 proc.

Rząd zapowiada, że, mimo spadku inflacji, nadal będzie pomagać mieszkańcom Wysp. Kanclerz skarbu, Jeremy Hunt dodał:

– W sytuacji, gdy inflacja spadnie o ponad połowę, zaczynamy usuwać presję inflacyjną z gospodarki. Jednak wiele rodzin nadal boryka się z wysokimi cenami. Dlatego będziemy tratować priorytetowo środki, dzięki którym możemy złagodzić presję związaną z kosztami życia.