Inflacja doprowadziła do zmiany naszych nawyków zakupowych. Jak obecnie zaopatrujemy się w żywność?

Kryzysy, w tym ekonomiczne, zawsze prowadzą do zmian. Nie inaczej jest obecnie, gdy nasze wybory ogranicza wysoka inflacja. Jak wzrost cen zmienił nasze nawyki zakupowe?

Kryzys zmienił wiele naszych nawyków

Z badań przeprowadzonych przez pracownię Kantar wynika, że od czasu pandemii Covid-19 znacząco zmieniliśmy sposób, w jaki robimy zakupy spożywcze. Przede wszystkim konsumenci rzadziej zaglądają do supermarketów, większe kwoty wydają na produkty marki własnej, a do tego przystępują do programów lojalnościowych, aby uzyskać jak najwięcej zniżek. Poza tym jeszcze bardziej popularne stały się na Wyspach niemieckie dyskonty spożywcze - Aldi i Lidl, które miesiąc po miesiącu znajdują się na czele najtańszych dużych sieci sklepów w Wielkiej Brytanii.





Poniżej przedstawiamy Wam pięć zauważalnych zmian w nawykach zakupowych klientów w oparciu o dane zebrane przez pracownię Kantar:

Mieszkańcy UK robią zakupy rzadziej, ale wydają więcej

Z danych wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe zaglądało do sklepu spożywczego 18 razy w ciągu miesiąca przed wybuchem epidemii Covid-19, a obecnie robi to około 16 razy w miesiącu. W trakcie zakupów wydajemy jednak większe kwoty.

Zakupy online cieszą się coraz mniejszym powodzeniem

Zakupy online osiągnęły szczyt popularności w trakcie epidemii Covid-19, ale obecnie zainteresowanie nimi znacząco spadło. Największy odsetek zakupów online na poziomie 15,4 proc. odnotowano w lutym 2021 r., a obecnie wynosi on niecałe 12 proc.

Na popularności zyskują marki własne

Marki własne zdecydowanie zyskują wśród Wyspiarzy na znaczeniu. Często charakteryzują się one bardzo dobrą jakością, a przy tym są znacznie tańsze od tzw. markowych produktów. - Sięgają po nie nawet te osoby, które kiedyś odrzuciłyby marki własne. Więc nie robią tego tylko ludzie, którzy są do tego zmuszani, ale też ci, którzy mają wybór – mówi Catherine Shuttleworth, założycielka Savvy Marketing.

Szturm na dyskonty

Od dłuższego czasu najpopularniejszym miejscem robienia codziennych zakupów są niemieckie dyskonty – Aldi i Lidl. Według pracowni Kantar sprzedaż w dyskontach wzrosła o ponad 23 proc. rok do roku w ciągu 12 tygodni do 14 maja. To ponad dwa razy szybciej niż sprzedaż w dwóch największych supermarketach w Wielkiej Brytanii - Tesco i Sainsbury's. Zainteresowanie zakupami w Lidlu i Aldi wynika z dobrej jakości produktów i naprawdę niskich cen.

Rośnie popularność programów lojalnościowych

W dobie kryzysu rośnie też popularność wszelkiego rodzaju programów lojalnościowych. Niegdyś programy te polegały na zbieraniu punktów, które można było wymienić na ciekawe atrakcje. Ale teraz programy bardziej skupiają się na realnej pomocy konsumentom w zakupie podstawowych dóbr.

