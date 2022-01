Inflacja dodała do naszych zakupów w supermarketach średnio 15 funtów

Analitycy rynku zwracają uwagę na to, że gwałtownie rosnące ceny produktów takich jak wołowina, chipsy i produkty do pielęgnacji skóry w supermarketach przyczyniły się do wzrostu inflacji cen artykułów spożywczych do 3,5 proc. w grudniu.

W okresie Bożego Narodzenia, gdy mieszkańcy Wysp wyhamowali z robieniem zakupów online, wizyty w supermarketach powróciły do najwyższego poziomu od marca 2020 roku. Według analityków rynku sprzedaż świątecznych artykułów spożywczych utrzymała się na wysokim poziomie, mimo że ceny w supermarketach wzrosły.

Wzrost cen w supermarketach

Inflacja artykułów spożywczych osiągnęła w zeszłym miesiącu 3,5 proc., co dodało średnio 15 funtów do rachunku przeciętnego konsumenta. Mieszkańcy UK wydali w grudniu 11,7 miliarda funtów w supermarketach, przy dużym popycie na wino musujące i chipsy. Wydatki świąteczne w 2021 roku nieznacznie spadły w stosunku do rekordowej sumy grudniowej w 2020 roku.

Zakupy online spadły o 3,7 proc. rok do roku, ponieważ ludzie zaczęli wracać do supermarketów pomimo wzrostu liczby zakażeń Omikronem. Odnotowano największą liczbę wizyt w supermarketach po raz pierwszy od bardzo wczesnych etapów pandemii przed pierwszym lockdownem. Nowy „peak” miał miejsce 23 grudnia.

Kupujący nie histeryzują

Według analityków rynku konsumenci czują się już bezpieczniej i wierzą w to, że półki w supermarketach będą dobrze zaopatrzone i nie uważali za konieczne, by spieszyć się na zakupy świąteczne z wyprzedzeniem, aby móc dostać to, czego potrzebują.

W ciągu 12 tygodni do 26 grudnia 2021 sprzedaż artykułów spożywczych wyniosła 31,7 miliarda funtów, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, ale wzrost nastąpił z kolei o 8 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

Okazało się, że Tesco pozostało największym supermarketem w Wielkiej Brytanii z 27,9 proc. udziałem w rynku i odnotowało najmniejszy spadek sprzedaży rok do roku wśród Wielkiej Czwórki. Co ciekawe Ocado był jedynym dużym sprzedawcą, który nie odnotował spadku sprzedaży w zeszłym roku zwiększając ją o 2,5 proc., podczas gdy wydatki w Aldi w 2020 roku pozostały niezmienione.