Kryzys w UK Inflacja artykułów spożywczych spada poniżej 10 proc.

Inflacja cen artykułów spożywczych w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w tym roku spada poniżej poziomu 10 proc. Wzrost cen spowalnia, a koszty zakupu na Wyspie takich produktów, jak masło, makaron czy mleko stają się niższe.

Według danych Kantar inflacja cen żywności w UK spadła do poziomu 9,7% w październiku 2023. Po raz pierwszy tempo wzrostu cen spadło do jednocyfrowej wartości od lipca 2022 roku. Czy mamy do czynienia ze znaczącym zwrotem, który realnie odczujemy, kupując jedzenie? Niekoniecznie. Inflacja żywności spowalniająca poniżej 10 proc. to dobry znak, ale przeciętni mieszkańcy Wysp nadal odczuwają dyskomfort związany z ciągłym wzrostem cen, jak podkreśla to Fraser McKevitt, dyrektor ds. handlu detalicznego i konsumentów w Kantar.

– Obserwujemy spadki cen w skali rocznej jedynie w przypadku ograniczonej liczby głównych produktów, w tym masła, makaronu i mleka – komentuje, jak cytujemy za portalem „The Guardian”.

Inflacja cen żywności w UK zwalnia

– Sprzedawcy detaliczni funkcjonujący w UK nadal szukają sposobów na złagodzenie konsekwencji inflacji i spowolnienie tempa wzrostu cen. Działania te obejmują podniesienie stawek promocyjnych. Każda z dużych sieci handlowych zwiększyła udział sprzedaży w ramach promocji w porównaniu z rokiem ubiegłym, co zdarzyło się tylko raz w ciągu prawie 10 lat – uzupełnia McKevitt.

Wydatki konsumentów w UK na towary objęte promocjami osiągnęły 27,2% całkowitej sprzedaży artykułów spożywczych. To najwyższy wynik od zeszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia. To duża zmiana w porównaniu z październikiem 2022 r., kiedy liczba ta wynosiła mniej niż jedną czwartą.

Kupujący nadal pilnują swoich budżetów

Kupujący nadal wolą robić mniejsze zakupy, ale częściej, wybierają więcej artykułów marek własnych supermarketów, zamiast droższych towarów markowych.

Przypomnijmy, zgodnie z oficjalnymi danymi płace wzrosły o 7,8 proc. w okresie od czerwca do sierpnia. W ten sposób przewyższyły one inflację w tych samych trzech miesiącach. Po raz pierwszy od prawie dwóch lat średni wzrost wynagrodzeń przewyższył inflację. Może to oznaczać początek osłabienia presji wywieranej w związku z wysokimi kosztami życia na gospodarstwa domowe.

