Infekcja bakteryjna w szkole w Surrey zabiła sześcioletnią dziewczynkę. Teraz zakażenia odnotowano w sąsiedniej szkole

Po tragicznej śmierci sześcioletniej dziewczynki w jednej ze szkół w Surrey, kolejna szkoła zgłosiła przypadki zakażenia dzieci paciorkowcami ropnymi z Grupy A. Wielu rodziców nie puszcza teraz dzieci na lekcje, a część domaga się dokładnego wyczyszczenia wszystkich pomieszczeń w budynku szkolnym.

Sześcioletnia uczennica w szkole w Surrey zmarła na skutek zakażenia paciorkowcami

Sześcioletnia uczennica ze szkoły Ashford Church of England Primary School, której dane osobowe nie zostały podane do wiadomości publicznej, zmarła na skutek zakażenia paciorkowcami ropnymi z Grupy A. Z kolei inny uczeń z tej samej szkoły trafił z infekcją wywołaną tymi samymi drobnoustrojami do szpitala.

Paciorkowce, nazywane inaczej streptokokami (łac. Streptococcus), to kuliste bakterie Gram dodatnie, tlenowe lub względnie beztlenowe, które odpowiedzialne są za liczne i często dosyć powszechne choroby. Paciorkowce ropne z Grupy A, które rozpleniły się w szkole Ashford Church of England, najczęściej wywołują ostre zapalenie gardła, ostrą gorączkę reumatyczną, płonicę (szkarlatynę), różę czy też ostre zapalenie kłębuszków nerkowych. W leczeniu chorób wywołanych przez paciorkowce stosowane są antybiotyki.

Zjadliwe paciorkowce rozpleniły się już w dwóch szkołach

Po tragicznej śmierci w zeszłym tygodniu sześcioletniej dziewczynki ze szkoły Ashford Church of England Primary School, sąsiadująca z nią szkoła Echelford Primary School zgłosiła kolejne zakażenia paciorkowcami wśród swoich uczniów. Tym razem ostre infekcje bakteryjne dopadły dwoje uczniów Year 1 i Year 6, natomiast jeszcze jeden uczeń ma chorować na szkarlatynę.

W odpowiedzi na ostatnie przypadki groźnie wyglądających infekcji paciorkowcami rzecznik UK Health Security Agency (UKHSA) powiedział: - W ramach reakcji systemu zdrowia publicznego na tragiczne wiadomości z zeszłego tygodnia, przesłaliśmy szkołom w pobliżu Ashford Primary kilka ogólnych informacji na temat objawów szkarlatyny, która nie jest niczym niezwykłym. O tej porze roku [w powietrzu] krąży zwykle wiele innych chorób, a rodzicom, personelowi szkoły i przedszkola zaleca się, aby byli świadomi objawów, aby wykonywali na bieżąco szczepienia i aby zasięgali porady NHS 111, gdy mają [jakiekolwiek] obawy.

Dzieci chorują, bo są niedożywione?

Nie ma na razie żadnych informacji, które sugerowałyby, że wybuch zachorowań w szkołach w Ashford ma związek ze słabą odpornością dzieci będącą skutkiem niedożywienia lub wychłodzenia, ale należy mieć na uwadze, że w nadchodzących miesiącach i takie sytuacje mogą mieć miejsce. Już w październiku dyrektorzy szkół w Anglii alarmowali, że dzieci są tak głodne, że jedzą gumki do mazania, a inne chowają się przed kolegami i koleżankami na placach zabaw, ponieważ nie stać ich na zjedzenie lunchu. Z badania dotyczącego ubóstwa żywnościowego w szkołach, przeprowadzonego przez organizację charytatywną Chefs in Schools wynika, że w wielu szkołach w Anglii nauczyciele już dostrzegają „rozdzierający serce” wzrost głodujących dzieci. I to jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy, bo już teraz wysokie rachunki za energię zmuszają coraz więcej rodzin do wybierania między włączeniem ogrzewania a zakupem żywności. W jednej ze szkół w Lewisham, w południowo-wschodnim Londynie, nauczyciel opowiedział organizacji charytatywnej o dziecku, które „udawało, że je z pustego pudełka na lunch”, ponieważ nie kwalifikowało się ono do bezpłatnych posiłków szkolnych, a nie chciało, aby jego przyjaciele zobaczyli, że w jego domu nie ma nic do jedzenia.

Coraz więcej dzieci w Anglii chodzi niedożywionych

Organizacje pomocowe nie nadążają z pomocą rodzinom, które nie są w stanie nakarmić swoich dzieci. - Słyszymy o dzieciach, które są tak głodne, że jedzą gumki do mazania w szkole. (…) Dzieci przychodzą, nie jedząc nic od lunchu poprzedniego dnia. Rząd musi z tym coś zrobić – mówiła niedawno na łamach „The Observer” Naomi Duncan, dyrektor naczelna Chefs in Schools. W Anglii wszystkie małe dzieci w wieku szkolnym mają prawo do bezpłatnych posiłków szkolnych od zerówki do drugiej klasy. Ale wśród starszych roczników do takiej pomocy uprawnione są tylko te dzieci, których rodzice zarabiają mniej niż 7400 funtów rocznie. W związku z tym, jak wynika z analizy Child Poverty Action Group, nawet 800 000 dzieci w Anglii żyjących w ubóstwie traci szansę na ciepły i darmowy posiłek w szkole.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Inflacja cen żywności w UK poszybowała w listopadzie do 12,4 proc. Wzrost cen świeżej żywności był jeszcze wyższy

Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Ryanair przywrócił popularną trasę między Polską a UK. Obłożenie od razu było duże

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!