Indyki z Polski mają "uratować" brytyjskie święta Bożego Narodzenia

Fot: Pixabay

Miliony brytyjskich kolacji bożonarodzeniowych mają uratować indyki sprowadzane z Polski i Francji po tym, jak brytyjscy rolnicy zostali zmuszeni do ograniczenia produkcji z powodu niedoborów rąk do pracy.

Jak podaje prestiżowy brytyjskie dziennika "The Financial Times" supermarkety i restauracje na Wyspie będą musiały sprowadzać setki tysięcy indyków z krajów należących do UE. Powód? Brytyjscy hodowcy drobiu nie są w stanie zaspokoić krajowego popytu na Boże Narodzenie. Okazuje się, że w porównaniu z zeszłym rokiem, "wyprodukowano" co najmniej milion indyków mniej.

Richard Griffiths, dyrektor generalny British Poultry Council, ostrzega, że duzi producenci zmniejszyli produkcję o około jedną piątą w tym roku po tym, jak Brexit w znaczący sposób utrudnił pozyskanie taniej siły roboczej. Rokrocznie ilość wyhodowanych indyków od tych producentów sięga około 5,5 mln indyków z całkowitej liczby od 8 do 9 mln sztuk spożywanych w czasie Bożego Narodzenia.

Czy w święta zabraknie indyków?

Skąd miałby pochodzić drób, który wylądowałby na stołach brytyjskich rodzin na święta? Prawdopodobnie z Polski oraz z Francji, jak dla "FT" komentował Paul Kelly z hodowli indyków wolnowybiegowych KellyBronze w Essex. "Supermarkety wspierały produkcję brytyjskiego indyka w ciągu ostatnich 15 lat i byliśmy w stanie zaspokoić 100 procent [popytu]" - powiedział. "Jednak teraz będziemy zmuszeni kupować indyki z krajów UE".

Aby w jakiś sposób przeciwdziałać niedoborom w tej kwestii, brytyjski rząd podjął decyzję o wydaniu tymczasowych wiza dla pracowników sektora przetwórczego Dzięki czemu do UK do pracy mogłoby przyjechać... 5500 dodatkowych pracowników z krajów UE. Warto jednak zaznaczyć, że te środki są "konkretne, ograniczone w czasie i jednorazowe". "Ten plan nie jest średnio- lub długoterminowym rozwiązaniem problemów z podażą siły roboczej i nie będą one powielane w przyszłych latach" - jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez DEFRA (brytyjski odpowiednik ministerstwa rolnictwa). Już teraz rząd UK zapowiedział, że program ten nie zostanie ani przedłużony, ani powtórzony w przyszłym roku.

Przedstawiciele brytyjskiej branży drobiarskiej biją na alarm

Paul Kelly potwierdził, że udało mu się zrekrutować 62 ze 100 pracowników, którzy są mu potrzebni do "przerobienia" 35 000 bożonarodzeniowych indyków. Jednocześnie zaznaczał, że indywidualni klienci zaznaczają u niego indyki już teraz, na kilka miesięcy przed sezonem świątecznym. "Sprzedaż jest o 230 procent wyższa niż w zeszłym roku, czyli o 150 procent więcej niż rok wcześniej. Wszyscy wcześniej zamawiają indyka" - dodawał.