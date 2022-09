Incydent w czasie procesji w Edynburgu. Ktoś krzyknął: „Andrzej, jesteś chorym starym człowiekiem” [wideo]

Procesja w Edynburgu nie odbyła się bez nieprzyjemnych dla członków rodziny królewskiej sytuacji, a szczególnie dla księcia Andrzeja. Gdy dzieci królowej Elżbiety II szły za jej trumną wzdłuż Royal Mile, pewien młody mężczyzna krzyknął: „Andrzej, jesteś chorym starym człowiekiem!”

Zhańbiony książę Yorku zrezygnował ze swoich obowiązków książęcych przez skandal, jaki wybuchł w związku z jego przyjaźnią z pedofilem i miliarderem, Jeffrey’em Epsteinem. W marcu osiągnął pozasądową ugodę z Virginią Giuffre, ofiarą gangu Epsteina zajmującego się handlem dziećmi w celach seksualnych, która oskarżyła księcia o napaści seksualne. Andrzej nadal uparcie zaprzecza tym twierdzeniom. Bierze także udział w ceremoniach związanych z pożegnaniem królowej.

Podążając za karawanem przewożącym trumnę królowej Elżbiety II, książę Andrzej usłyszał mało przyjemne dla niego słowa z ust młodego mężczyzny, który znalazł się w tłumie osób żegnających monarchinię.

„Andrzej, jesteś starym chorym człowiekiem” – wybrzmiało wśród względnej ciszy żałobników. Moment na ten okrzyk nie był jednak odpowiedni. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, jak oburzeni żałobnicy popchnęli protestującego w ręce policji. Funkcjonariusze natomiast powalili mężczyznę na ziemię i aresztowali.

Protestor shouts at Andrew “Andrew, you’re a sick old man” before being dragged back during procession in Edinburgh pic.twitter.com/zjurdxEr9V