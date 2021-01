Import samochodów do Polski z UK Brexicie - co się zmieniło?

Co z popularnymi "anligkami" w Polsce po Brexicie? Co zmieni się w kwestii rejestrowania samochodów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii do Polski? O czym trzeba pamiętać przywożąc z Wysp do kraju auto z kierownicą po prawej stronie pojazdu?

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów potwierdziła, że pomimo tego, iż Brexit stał się faktem, to nadal można sprowadzać do Polski samochody z Wielkiej Brytanii. Jak się jednak okazuje - nie wszystkie! Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Moto Fakty" rejestracja pojazdów z Wielkiej Brytanii w Polsce może mieć miejsce w przypadku samochodów fabrycznie nowych lub w przypadku aut używanych, lecz wcześniej zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2020 roku (zatem do daty zakończenia "transition period").

Co z "anglikami" po Brexicie?

"W przypadku pojazdu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej, także możliwe będzie dopuszczenie w Polsce pojazdu do ruchu z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, ale tylko wtedy, gdy data pierwszej rejestracji jest datą nie późniejszą niż data końca okresu przejściowego" - komentował Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Czy obcność kierownicy "nie po tej stronie" będzie jakimś problemem? Niekoniecznie, jak zapewnia dyrektor Rytel. "Nadal będziemy dopuszczali do ruchu niektóre pojazdy z kierownicą umieszoną z prawej strony" - komentował dla portalu "Auto Kult". "Będą to pojazdy z umieszczaną kierownicą po prawej stronie o kategorii homologacyjnej M1 o rodzaju samochód osobowy, nowe objętym świadectwem homologacji typu WE pojazdu, albo uprzednio zarejestrowane na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. (Np. Francja, Niemcy, itd.)" - zaznaczał.

Jakie zmiany zaszły w kwestii importu samochodów brytyjskich do Polski?

W przypadkach samochdów z UK zarejestrowanych przed końcem okresu przejściowego nie będzie problemów z zatwierdzeniem ich do ruchu w Polsce na dotychczasowych zasadach. Auto z UK, które ma pojawić się na polskich drogach będzie musiało jednak przejść szereg modyfikacji.

Jakich? Oto pełna lista: