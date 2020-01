Imponujący wzrost kursu funta! Szterling rozpoczął Nowy Rok na wysokiej pozycji wobec największych walut

Funt brytyjski wszedł w Nowy Rok na wysokiej pozycji wobec euro i dolara. W relacji do złotego szterling poszybował do 5,16 PLN. Finansiści mówią o najbardziej raptownym wzroście wartości brytyjskiej waluty w 2019 roku.

Szterling znalazł się na czele najlepiej radzących sobie walut na przełomie 2019 i 2020 roku, kiedy to z pozycji 4,98 złotego 30 grudnia podskoczył do 5,16 złotego 1 stycznia. W Nowym Roku - jak mówią ekonomiści - wśród głównych czynników napędzających lub hamujących brytyjską walutę znajdą się negocjacje handlowe z UE.

Przeczytaj też: Kurs funta wzrósł dzisiaj powyżej 5 złotych. Jak 2020 rok zapowiada się dla brytyjskiej waluty?

Ubiegły rok był mało stabilny dla szterlinga, jednak końcówka 2019 okazała się dla niego łaskawa i znalazł się na drugim miejscu wśród najlepiej radzących sobie walut. W ten sposób funt „wszedł prawą nogą” – jak mówią finansiści – w nowy 2020 rok.

Podobnie było na początku 2019 roku, kiedy to w pierwszym kwartale szterling odnotował 6,5-procentowy wzrost w stosunku do waluty euro i 4,9-procentowy wobec dolara, a następnie w drugim i trzecim kwartale zaliczył spadki o około 10 proc. wobec największych walut aż do początku września.

W końcówce 2019 roku jednak najmocniejszy wpływ na funta miały w większej mierze międzynarodowe czynniki niż krajowe. Największym motorem okazał się słabnący dolar, który jednocześnie podniósł wartość innych walut na rynku.

Finansiści przygotowują się jednak na baczne obserwacje przyszłych negocjacji handlowych z UE, które w 2020 roku mają mieć decydujący wpływ na brytyjską walutę. Niestety hamująco na szterlinga w tym kontekście może działać opór brytyjskiego rządu do ewentualnego wydłużenia okresu przejściowego, co pozwoliłoby jednocześnie uniknąć twardego Brexitu w przypadku braku porozumienia w negocjacjach.

Polecane: To się nazywa świąteczny duch - znalazł, oddał 16 tys. euro i... nie chciał za to nagrody!