Imigrantowi z Litwy obiecano wizę pracowniczą i pracę na budowie, a zaangażowano do uprawy konopi

Imigrant z Litwy podobno miesiąc czekał na wizę pracowniczą i zatrudnienie w budowlance w Wielkiej Brytanii. Twierdzi, że obiecali mu to ludzie, który przewieźli go na Wyspy i zabrali paszport, a później kazali podlewać uprawiane przez nich konopie.

20-letniego mężczyznę, który – jak tłumaczył w sądzie - chciał podjąć legalną pracę na budowie w UK, sprowadzono nielegalnie do Middlesbrough i zaangażowano do podlewania konopi w prywatnym domu.





Zamiast wizy pracowniczej, praca przy konopiach

Kiedy policja aresztowała 20-letniego imigranta z Litwy w Middlesbrough, usłyszała od niego, że od miesiąca jest w Wielkiej Brytanii nielegalnie i czeka na wizę pracowniczą. Sprawa została skierowana do Teesside Crown Court, gdzie obrona poinformowała, że ludzie, którzy zorganizowali przetransportowanie Litwina na Wyspy, zabrali mu paszport i powiedzieli, że musi zostać w domu, gdzie miał podlewać nielegalnie hodowane rośliny.

Adwokat mężczyzny, Paul Green, powiedział:

- Mówili mu, że organizują dla niego wizę pracowniczą. Był wykorzystywany przez osoby, które sprowadziły go do tego kraju. Naprawdę wierzył, że będzie wykonywał prace budowlane, a nie podlewał konopie.

Nalot na dom i aresztowanie Litwina

We wtorek w sądzie przedstawiono wersję wydarzeń, w które zamieszany był imigrant z Litwy. Okazało się, że 5 maja policja przeprowadziła nalot na dom przy Albourne Green w centrum Middlesbrough. Prokurator, Victoria Lamballe relacjonowała:

- Oskarżony został aresztowany, gdy leżał na sofie z rękami nad głową. W dwóch pokojach znajdowała się farma konopi – w sumie 95 roślin.

Policyjny ekspert wycenił zbiory na co najmniej 26 500 funtów. Sędzia powiedział do oskarżonego imigranta, że oczywiste jest, iż wiedział on o skali nielegalnej produkcji.

- Zdaję sobie jednak sprawę, że działałeś pod kierunkiem innych – dodał sędzia, który skazał Litwina na 15 miesięcy więzienia.

