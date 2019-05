Imigrantka z UE, która żyje w Szkocji od ponad 5 lat, zamiast settled status otrzymała „limitowany czas pobytu”

Home Office przyznało pielęgniarce pochodzącej z Włoch, która mieszka w Szkocji od ponad pięciu lat, zamiast settled status „limitowany czas pobytu”, gdyż zaznaczyła niewłaściwą rubrykę w formularzu aplikacyjnym.

Matka dwójki dzieci, która od ponad 5 lat mieszka w Szkocji, obawia się, że zostanie deportowana po Brexicie, gdyż Home Office – zamiast settled status – przyznało jej „limitowany czas pobytu”. Powodem okazało się zaznaczenie przez kobietę niewłaściwej rubryki w aplikacji o status osoby osiedlonej.

Najczęściej czytane: "Settled" i "pre-settled" status dla obywateli UE i ich rodzin. Zobacz kto powinien aplikować o status osoby osiedlonej w UK i jakie to daje prawa

Corinna, która pracuje jako pielęgniarka, przeprowadziła się do Hamilton wraz ze swoim mężem Richardem w 2013 roku, a ich córeczka urodziła się w Szkocji.

Po tym, jak Włoszka aplikowała o status osoby osiedlonej w programie Settled Status Scheme, Home Office poinformowało ją o przyznaniu jej „limitowanego czasu pobytu”.

W piśmie wysłanym w imieniu ministra spraw wewnętrznych Sajida Javida kobieta przeczytała: „Przyznano Pani pre-settled status i może Pani zostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne pięć lat od daty otrzymania tego listu. Może być Pani uprawniona do otrzymania settled status w odpowiednim czasie. Jeśli uważa Pani, że już kwalifikuje się do statusu osoby osiedlonej, może wypełnić inną aplikację. Pani pre-settled status wygaśnie 23 kwietnia 2024 roku”.

Corinna, której pięcioletni syn urodził się we Włoszech, a dwuletnia córka w Szkocji, powiedziała:

- Mój mąż jest Szkotem i przeprowadziłam się tutaj w grudniu 2013 roku. W styczniu następnego roku otrzymałam numer NIN, a pracę rozpoczęłam w sierpniu 2015 roku. Home Office nie powiedziało mi, dlaczego nie przyznano mi pełnego settled status. Domyślam się, że ma to coś wspólnego z okresem, w którym pracowałam i płaciłam podatki. Pismo nie było napisane w miłym tonie. Nie było zbyt życzliwe, mimo że jest to mój dom. Teraz żałuję, że aplikowałam tak szybko. Zdaję sobie sprawę, że to porównanie jest przesadne, ale gdy naziści dochodzili do władzy w Niemczech, przeprowadzili cenzus. To, co ma obecnie miejsce w Wielkiej Brytanii, wydaje się dość podobne, jakby chcieli dowiedzieć się, gdzie każdy z nas się znajduje.

Rzecznik Home Office tłumacząc całą sytuację twierdzi, że Corinna zaznaczyła złą rubrykę w aplikacji o settled status.

- Kobiecie aplikującej przyznano pre-settled status, gdyż o to aplikowała. Jeśli był to błąd, może skontaktować się z Settlement Resolution Centre i zapytać o radę w kwestii aplikowania o settled status.

Przeczytaj także: Aplikacja o settled status: O czym trzeba pamiętać, składając wniosek o status osoby osiedlonej w UK?