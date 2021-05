Imigrantka z UE, która nie ma jeszcze przyznanego settled status, zatrzymana na granicy i przewieziona do ośrodka deportacyjnego

25-letnia Maria, która mieszkała wcześniej w Wielkiej Brytanii, jednak nie ma jeszcze przyznanego settled status, postanowiła wrócić do UK, aby móc pracować, ale została zatrzymana na brytyjskiej granicy i przewieziona do ośrodka deportacyjnego, gdzie już od kilku dni czeka na decyzję Home Office.

Od 1 stycznia 2021 roku przestał obowiązywać okres przejściowy w Wielkiej Brytanii i obywatele UE przyjeżdżający na Wyspy do pracy muszą mieć wizę pracowniczą lub status zasiedlenia. Do 30 czerwca tego roku obowiązuje jednak tzw. grace period, w czasie którego imigranci z UE mieszkający przed 31 grudnia 2020 roku w UK mają prawo starać się jeszcze o settled lub pre-settled status. Co jednak istotne, prawo do starania się o status zasiedlenia mają ci obywatele UE, którzy przed 31 grudnia 2020 roku mieszkali w UK i nie opuścili Wysp z ważnego powodu na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Imigrantka z UE zatrzymana na brytyjskiej granicy

25-letnia obywatelka Hiszpanii, która wróciła do Wielkiej Brytanii do pracy po tym, jak wyjechała z Wysp w 2019 roku, została zatrzymana na brytyjskiej granicy przez straż graniczną. Na Gatwick Airport zapytano ją o cel przyjazdu do UK.

Kobieta powiedziała, że przyjechała do pracy i że w Londynie ma też swoich krewnych. Ponieważ wcześniej 25-latka pracowała w UK, posiada National Insurance Number, jednak mimo złożenia przez nią wniosku o settled status, nie otrzymała jeszcze akceptacji z Home Office.

Przyjaciel kobiety powiedział:

- Po pewnym czasie spędzonym w Hiszpanii, Maria zdecydowała się na powrót do UK, aby poszukać nowej pracy. Ze względu na to, że nie przyznano jej jeszcze settled status, brytyjska straż graniczna poinformowała ją, że jej przyjazd do Wielkiej Brytanii jest nielegalny i że zostanie zatrzymana w ośrodku deportacyjnym, dopóki jej sprawa nie zostanie rozwiązana.

Imigrantka z UE zatrzymana w ośrodku deportacyjnym

Przyjaciel Hiszpanki dodał, że 25-latkę zabrano na lotnisku do osobnego pomieszczenia wraz z ośmioma innymi pasażerami znajdującymi się w podobnej sytuacji co ona i zabrano im wszystkim telefony komórkowe. Maria zasugerowała, że kupi lot powrotny do Hiszpanii, aby w ten sposób uniknąć przewiezienia jej do ośrodka deportacyjnego, jednak spotkała się z odmową.

Poinformowano ją o tym, że to niemożliwe i przewieziono do ośrodka deportacyjnego, gdzie przebywa już od trzech dni i czeka na rozmowę z przedstawicielem Home Office. Jej rodzina miała kłopot z uzyskaniem informacji, w jakim konkretnie ośrodku kobieta przebywa, jednak dzięki ich determinacji udało się uzyskać namiary na miejsce jej pobytu.