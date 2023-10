Crime Imigrant zabił imigranta w Hartlepool

Jedna osoba zginęła, a jedna został ranna w wyniku wczorajszych wydarzeń w Hartlepool. Policja aresztowała już podejrzanego w tej sprawie. W ustaleniu wszystkich faktów w tej sprawie wspiera ją jednostka antyterrorystyczna.

Do rzeczonego zdarzenia doszło w dniu wczorajszym, w niedzielę 15 października 2023, w godzinach porannych. W Hartlepool mieście nad Morzem Północnym, położonym w hrabstwie Durham, aresztowano 44-letniego mężczyznę. Zatrzymano go po zarzutem morderstwa i usiłowania zabójstwa po incydencie, który miał miejsce w rejonie Tees Street. Obecnie przebywa on w areszcie, jak w oficjalnym komunikacie potwierdziła Cleveland Police. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, wydanym przez media w związku z tą sprawą lokalni funkcjonariusze będą współpracować z jednostką antyterrorystyczną North East.

„Policja antyterrorystyczna wykorzysta swoje specjalistyczne możliwości, aby pomóc w ustaleniu, co się stało” – jak czytamy w oświadczeniu lokalnych służb policyjnych.

Co wydarzyło się w Hartlepool?

„Nie uważa się, aby w związku z tym incydentem istniało jakiekolwiek szczególne zagrożenie dla społeczności lokalnej. Na miejscu pozostaje ustawiony kordon policyjny i trwają przeszukania nieruchomości w okolicy. Mężczyzna, który został zaatakowany, został przewieziony do szpitala. Jego obrażenia najprawdopodobniej nie zagrażają życiu” – dodano.

Kim była osoba stojąca za tym atakiem? Według “The Sun” osobą odpowiedzialną za to przestępstwa miał być imigrant pochodzący z Bliskiego Wschodu. Jak wynika z relacji na łamach tabloidu, najpierw miał on dźgnąć innego migranta w ośrodku dla uchodźców, a następnie zaatakować przechodnia na ulicy. Dodajmy, iż tego typu przestępstwo nie nosi znamion ataku terrorystycznego.

Brytyjskie media utrzymują, że sprawcą był imigrant

Według „Sun” jednostka antyterrorystyczna została włączona do tego śledztwa ze względu na „poważne obawy” co do przeszłości sprawcy. Z kolei jak donosi „The Telegraph”, sprawca miał ranić pierwszą ze swoich ofiara w ośrodku dla imigrantów.

