Kucharz celebryta z brytyjskiej TV, który mieszka w UK od 31 lat, nie dostał settled status

Richard Bertinet, który występuje w brytyjskiej telewizji w programie kulinarnym Saturday Kitchen, pochodzi z Francji i mieszka na Wyspach od 31 lat, otrzymał decyzję odmowną w sprawie przyznania mu settled status.

fot. Instagram

Bertinet szkoli kucharzy i prowadzi program telewizyjny Saturday Kitchen. W czasie 31 lat spędzonych w UK opublikował także wiele książek kulinarnych. Mężczyzna ma żonę, która jest Brytyjką i trójkę dzieci.

Mimo życia, które zbudował w Wielkiej Brytanii, Home Office nie chce przyznać mu settled status i zgodziło się jedynie na przyznanie mu pre-settled status, co z kolei zmusi go do starania się po 5 latach o settled status.

Zgodnie z systemem dotyczącym statusu zasiedlenia, pre-settled status przyznawany jest imigrantom z UE, którzy mieszkają w UK mniej niż pięć lat. Bertinet, który od lat żyje w Bath, ma znacznie dłuższy staż i domaga się przyznania mu settled status zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Niezadowolony mężczyzna zapowiedział już, że złoży odwołanie w tej sprawie i zamieścił na Instagramie zdjęcie pisma otrzymanego z Home Office. Dodał także komentarz: „Żyję w Wielkiej Brytanii od 31 lat, bez przerwy, a na wakacje nie wybieram się na dłuższej niż parę tygodni. W zatrudnieniu także nie mam przerw (…). Zawsze płaciłem podatki w UK. Jestem żonaty z Brytyjką od 20 lat i mam z nią trójkę dzieci. Nie spędziłem 450 dni w ciągu pięciu lat lub 90 dni w ciągu 12 miesięcy poza UK. Dostarczyłem wszelkie wymagane dokumenty. JEDNAK CIĄGLE JEST TO ZA MAŁO, ABY DOSTAĆ SETTLED STATUS”.

Mówiąc o decyzji Home Office mężczyzna dodał:

- Aplikowałem po tym, jak oglądaliśmy wiadomości dotyczące Brexitu i obawialiśmy się, że będę musiał ponownie aplikować o rezydenturę. Czujesz się, jakbyś spędził 31 lat swojego życia w miejscu, które nie jest twoim domem. Coś jest z tym nie tak. To jak zdrada. Policzek w twarz. Płacę podatki, jestem wdzięczny za NHS i zatrudniam setki osób w swojej firmie. Nigdy nie posiadałem brytyjskiego paszportu, gdyż mam francuski paszport.

