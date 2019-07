Imigrant z Rumunii z 14 wyrokami na koncie NIE MOŻE zostać deportowany z UK z powodu unijnego prawa

Pochodzący z Rumunii mężczyzna, który ma na koncie liczne wyroki, między innymi za rabunek i posiadanie noża, nie może zostać deportowany z UK z powodu unijnych regulacji.

20-letni Denis Viscu mieszka w UK wraz ze swoją rodziną od 2007 roku. W okresie od lipca 2014 do marca 2017 roku został skazany w sumie na 14 wyroków przez brytyjski sąd w związku z 20 różnymi przestępstwami. Mając taką kartotekę trudno się dziwić, że urzędnicy Home Office we wrześniu 2017 roku podjęli próbę deportacji Viscu do jego rodzinnego kraju. Uznali go za "uporczywego przestępcę".

Jak czytamy na łamach "The Daily Express" okazało się jednak, że notorycznego przestępcy z Rumunii deportować się nie da, bo według prawa unijnego po pięciu latach mieszkania w UK nabył on prawa do "zwiększonej ochrony" na mocy odpowiednich dyrektyw o obywatelach UE.

Przedstawiciele Home Office próbowali argumentować, że Viscu nie zyskał prawa do tego typu ochrony, ponieważ do tych pięciu lat wliczono także... czas spędzony w areszcie! Według strony brytyjskiej "przerywa to ciągłość legalnego pobytu". Niestety, ten argument został odrzucony z powodu... wieku. Otóż Viscu był nieletnim i nie można było go skazać na karę więzienia. Z tego właśnie powodu jego pobyt został uznany za "nieprzerwany", dzięki czemu nabył on prawa do specjalnej ochrony.

Dodajmy, że państwo członkowskie może deportować rezydenta UE tylko wtedy, gdy ma silne podstawy, by sądzić, że stanowi on realne zagrożenie dla społeczeństwa. Strona unijna podkreśliła, iż zastrzeżenie dotyczące "wcześniejszych wyroków karnych same w sobie nie stanowią podstawy" do uruchomienia tego mechanizmu.

Sąd Apelacyjny nakazał, aby sprawa została ponownie wysłuchana w całości.