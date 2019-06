Imigranci z Ukrainy w Polsce, a polscy migranci w UK - co ich różni, co ich łączy?

Polscy imigranci doskonale wiedzą, jak są traktowani przez Brytyjczyków w ich własnym kraju. A jak wygląda sytuacja ludzi z Ukrainy szukających pracy w Polsce?

Polsko-Ukraińska Izbę Gospodarcza w ramach kampanii społecznej "Partnerstwo i Zatrudnienie" przygotowała bardzo interesujący raport na temat sytuacji Ukraińców i Ukrainek zatrudnionych w kraju nad Wisłą. Z raportu "Profil Społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy" wyłania się statystyczny obraz migrant zarobkowego z Ukrainy w Polsce.

Kim zatem jest przeciętny imigrant zarobkowy z Ukrainy w Polsce? To mężczyzna. Ma rodzinę, żonę i dziecko. Nad Wisłą pojawił się tylko na kilka miesięcy, aby przez ten czas zaczepić się w pracy i zarobić tyle, żeby móc wrócić do domu z odłożonymi pieniędzmi. Nie narzeka na warunki życia i pracy w Polsce. Pewnie zostałby tu dłużej, gdyby państwo przychylniej patrzyło na emigrację tego typu i formalności byłyby nieco ułatwione. Czy wolałby pracować w innym kraju unijnym? Raczej nie, choć ma świadomość, że pewnie zarobiłby więcej.

Co zmusiło go do wyjazdu? 44% osób, które wzięły udział w ankiecie przygotowanej przez PUIG odpowiedziało, że chodzi o pieniądze - w Polsce zarabia się lepiej, niż na Ukrainie. Druga najpopularniejsza odpowiedź (31,5%) dotyczyła trudnej sytuacji w ich ojczyźnie, a trzecia - innych czynników (8%). Oprócz tego mówi się o braku perspektyw zawodowych, niestabilnej sytuacji politycznej i niemożność pracy we własnym zawodzie.

Niestety, Ukraińcy w Polsce zwykle pracują poniżej swoich kwalifikacji. Często wykonują prace fizyczne lub są zatrudniane w sektorze usług. Jeśli do tego nie będą zmuszeni, to nie chcą pozostawać w Polsce na dłużej lub na stałe. Chcą ostatecznie wrócić do swojej ojczyzny. Narzekają na skomplikowane przepisy obowiązujące w Polsce. Prawie jedna czwarta padła ofiarą oszustwa na etapie rekrutacji i zatrudnienia.

Warto dodać, że rzeczony raport ukazał się w momencie, gdy niemiecki Bundestag przyjął nowe regulacje dotyczące zatrudnienia pracowników z krajów nie należących do Unii Europejskiej. Z początkiem roku 2020 u naszych zachodnich sąsiadów będą mogli pracować wysoko wykwalifikowani specjaliści na przykład właśnie z Ukrainy.

W tej chwili w Polsce według danych ZUS-u zatrudnionych jest 450 tysięcy pracowników Ukrainy - tyle właśnie osób opłaca składki.

Jak według was wygląda sytuacja Ukraińców w Polsce w porównaniu z Polakami zarabiającymi w Wielkiej Brytanii? Jakie widzicie podobieństwa, a jakie różnice? Czyja sytuacja jest lepsza? Dajcie znać na naszym FB w komentarzach!