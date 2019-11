Imigranci z UE, zatrudnieni w szpitalu w okręgu wyborczym Borisa Johnsona, boją się o swoją przyszłość po Brexicie

Fot. Getty

W trakcie obecnej kampanii wyborczej Boris Johnson zapewne nie zawita do szpitala Hillingdon Hospital, wchodzącego w skład Hillingdon Hospitals NHS Trust i zlokalizowanego w jego okręgu wyborczym, ponieważ musiałby się wtedy wystawić na grad pytań ze strony licznie zatrudnionych w tej placówce imigrantów z UE. A, jak pokazuje nagranie z posiedzenia zarządu Trustu, zdobyte przez Liberalnych Demokratów, obywatele UE zatrudnieni w Hillingdon Hospitals NHS Trust najbardziej obawiają się właśnie o swoją przyszłość i pracę po Brexicie.

W szpitalach Hillingdon Hospitals NHS Trust, z których jeden - Hillingdon Hospital – znajduje się w okręgu wyborczym Borisa Johnsona - Uxbridge and South Ruislip – zatrudnionych jest blisko 300 imigrantów z Unii Europejskiej. Imigranci ci, jak pokazało nagranie z posiedzenia zarządu Trustu zdobyte przez Liberalnych Demokratów, bardzo obawiają się o swoją przyszłość w związku z nadchodzącym Brexitem.

Zobacz też: Polka nie szczędzi Brytyjczykom słów krytyki: - Rasizm i poczucie wyższości nad innymi są dla mnie godne pożałowania

Oficjalne statystyki pokazują, że kryzys w NHS narasta, a tylko w tym roku NHS opuściło 3250 pracowników z krajów UE, w tym 1116 pielęgniarek. Ogółem, od czasu referendum w 2016 r., w 50 trust'ach NHS pracę zakończyło 11 600 obywateli UE, w tym aż 4 783 pielęgniarek. Wśród najbardziej dotkniętych zespołów opieki medycznej w 2019 r. znalazły się London North West University Healthcare NHS Trust (opuściło go 362 imigrantów z UE), Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust (opuściło go 304 imigrantów z UE) i University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust (opuściło go 203 obywateli UE).

Nie przegap: Wirus grypy żołądkowej zaatakował szkoły w UK! Odnotowano aż o 26 proc. więcej przypadków zachorowań – ostrzega Public Health England

W miejsce obywateli z krajów Unii Europejskiej, którzy opuszczają brytyjskie placówki medyczne, przychodzi niewiele nowych lekarzy i pielęgniarek. Dane Nursing and Midwifery Council pokazują, że liczba nowych pielęgniarek, które przyjechały do pracy na Wyspach z Unii Europejskiej, spadła o 87 proc. - z 6 382 w latach 2016 - 2017 do zaledwie 805 w latach 2017 - 2018.