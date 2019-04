Imigranci z UE zaczęli wyjeżdżać z brytyjskiego miasta po tym, jak podwoiła się liczba ataków na nich z powodu Brexitu

Gwałtownie spadła liczba Polaków, którzy decydują się na emigrację do UK Jeszcze w ubiegłym roku 19 proc. Polaków, którzy mieli w planach emigrację zarobkową, chciało wyjechać do Wielkiej Brytanii. W ciągu roku ilość naszych rodaków zainteresowanych Wyspami spadła gwałtownie...

"Śmierdzący chłop" uczy o Polsce. Emigranci oburzeni "prostacką" grą dla Polonii Polskę za granicami reprezentować miała ,,śmierdząca baba” i ,,pierdzący chłop”! Nie słyszałeś jeszcze o nowej grze edukacyjnej dla polonijnych dzieciaków? Sprawdź to! O aplikacji ,,Polska inspiruje”...

Temat numeru: Ostatnia "inwazja" Polaków na Wyspy Polacy znowu chcą masowo emigrować do Wielkiej Brytanii, by zarabiać w funtach! Nie, to nie pomyłka, rodacy chcą bowiem wykorzystać ostatnią szansę przez Brexitem, by popracować na Wyspach. Po wyjściu...

„The Telegraph” rozprawia się z mitami na temat imigrantów „Strach przed nieznanym i akceptacja, tego co oswojone - tak można scharakteryzować stosunek Brytyjczyków do sprawy imigracji. Im więcej dana osoba ma z imigrantami do czynienia, tym bardziej prawdopodobne,...

Rekordowo wysoka liczba przestępstw z nienawiści w Wielkiej Brytanii! Z opublikowanych w tym tygodniu przez Home Office danych wynika, że mamy obecnie do czynienia z rekordową liczbą przestępstw z nienawiści w Wielkiej Brytanii od 2011 roku.

Polka, która otrzymała emeryturę, chwali brytyjski urząd i dodaje: „Nie jesteśmy wyjątkami” W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy list Polki, która otrzymała brytyjską emeryturę bez najmniejszych problemów i pochwaliła udaną współpracę z brytyjskimi urzędnikami. Jak się okazało nie jest ona wyjątkiem....

Britain First apeluje do Polaków o wsparcie w wyborach: Już raz ocaliliście Europę! [wideo] Nacjonalistyczna organizacja Britain First coraz częściej przymila się do Polaków, których chce zwerbować do wspólnej walki z islamem. Przed jutrzejszymi wyborami w Londynie Jayda Fransen z Britain First...

Więcej Polaków wraca z Wielkiej Brytanii niż do niej wyjeżdża. Do jakich województw w Polsce najchętniej wracają rodacy? Najnowsze dane pokazują, że Wielka Brytania staje się coraz mniej atrakcyjnym krajem dla Polaków. Więcej naszych rodaków decyduje się na powrót do kraju niż emigrację na Wyspy, co związane jest z niepewną...

Polski ambasador w UK: Brexit jest szansą dla Polaków na powrót do ojczyzny W „Daily Telegraph” ukazał się artykuł, w którym głos zabrał polski ambasador w UK na temat Polaków mieszkających na Wyspach i Brexitu. „Mamy bardzo niski wskaźnik bezrobocia i potrzebujemy więcej ludzi....