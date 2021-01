Imigranci z UE po podjęciu pracy UK nie będę mogli ubiegać się o benefity przez 5 LAT

Według brytyjskich mediów Department for Work and Pensions ma potwierdzić nowe regulacje, zgodnie z którymi osoby przybywające do Wielkiej Brytanii z Europy będą podlegać tym samym zasadom, co osoby przybywające z reszty świata.

Co w praktyce ma to oznaczać dla emigrantów planujących podjęcie pracy po Brexicie na terenie Wielkiej Brytanii? Między innymi będzie się to wiązało ze świadczeniami socjalnymi gwarantowanymi przez państwo i mechanizmami wypłacania benefitów. Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" imigranci z krajów unijnych przez pięć lat od momentu podjęcia pracy na Wyspie nie będą mogli otrzymywać niektórych benefitów! Nie będzie już możliwe pobieranie pieniędzy na dzieci mieszkające poza Wielką Brytanią.

Pracownicy z krajów unijnych nie dostaną benefitów po przyjeździe do UK

"Zgodnie z naszym manifestem zobowiązaliśmy się do przywrócenia sprawiedliwości w dostępie do naszego systemu opieki społecznej poprzez równe traktowanie migrantów z UE i spoza UE. Jest zarówno słuszne, jak i sprawiedliwe, aby osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii wpłacały do ​​systemu podatkowego pieniądze [przyp.red.] przez rozsądny okres czasu, zanim będą mogły uzyskać dostęp do systemu świadczeń" - komentowała Therese Coffey, szefowa DWP

W ramach poprzednich regulacji, które wygasły z ostatnim dniem 2020 roku, w czasie okresu przejściowego migranci z UE mogli ubiegać się o świadczenia zależne od dochodów w ciągu pierwszych 12 miesięcy pobytu w Wielkiej Brytanii. Zmiana przepisów nie wpłynie na obywateli UE już mieszkających w Wielkiej Brytanii i obywateli Irlandii.

Szanse pracowników z UE zostały zrównanie z szansami innych imigrantów

Przypomnijmy, od 1 stycznia 2021 zacznie obowiązywać system imigracyjny oparty na punktach. Migranci z kontynentu będą musieli mówić po angielsku i mieć ofertę pracy na Wyspie, aby móc podjąć zatrudnienie. Imigracja osób o niskich kwalifikacjach stanie się o wiele trudniejsza, choć nie niemożliwa. Pracownicy z UE będą musieli starać się o wizę pracowniczą, podobnie jak osoby z innych krajów.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem KLIKNIJ TUTAJ!