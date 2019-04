Imigranci z UE sfrustrowani procesem aplikacji o settled status. "Miało być to tak proste, jak tylko możliwe, jednak takie nie jest"

Kryzys brexitowy trwa nadal w Wielkiej Brytanii, co odbija się także na życiu 3,8 miliona imigrantów z UE, którzy obecnie muszą aplikować o status osoby osiedlonej, jeśli zależy im na zachowaniu swoich praw po 2021 r. Część z nich mówi o tym, jak prosty i szybki jest proces aplikacji, ale są też tacy, których sytuacja na Wyspach okazała się zbyt skomplikowana, aby móc bez problemu uzyskać settled status.

Home Office poinformowało, że system aplikacyjny o status osoby osiedlonej „będzie tak prosty, jak to tylko możliwe, aby imigranci z UE mogli uzyskać wymagany status”. „Imigranci będą musieli przejść trzy kluczowe etapy”, po których „otrzymają cyfrowy dowód statusu w serwisie online”.

Niestety sytuacja nie wygląda tak różowo dla wszystkich. Z pozytywnym przejściem procesu aplikacji mają problem osoby, które są opiekunami, rodzicami przeznaczającymi cały swój czas na opiekę nad dziećmi oraz tymi, którzy stracili zatrudnienie. Dla nich proces aplikacyjny wiąże się ze stresem.

Pochodząca z Francji Oliver-Minns powiedziała:

- Zmuszanie mnie do składania wniosku, aby móc pozostać w kraju, w którym mieszkałam przez 32 lata, gdzie mam męża Brytyjczyka i brytyjskie dzieci? To absolutnie niedorzeczne. Dla mnie to ogromna zniewaga.

Inni imigranci podzielają podobną frustrację. Anna-Maria Tuckett, która pracowała jako dziennikarka, a obecnie opiekuje się swoim autystycznym synkiem i przeniosła się do Wielkiej Brytanii z Polski 16 lat temu wypowiedziała się dla serwisu „Open Democracy”:

- Jestem jedną z najbardziej anglofilskich osób. Jestem członkiem National Trust, zawsze zachwycałam się tym krajem i kulturą. A teraz przez to, że urodziłam się w innym kraju, zostałam zaklasyfikowana jako ktoś gorszy, obywatel kategorii B, to po prostu niesprawiedliwe.

Jak zauważyła kobieta:

- Istota problemu polega na tym, że jest to aplikacja, a nie rejestracja. Jeśli aplikujesz o coś, twoja prośba może zostać odrzucona. Taka jest definicja aplikacji. Perspektywa wypełnienia wniosku i możliwość jego odrzucenia jest zbyt stresująca. Mam dziecko, które jest niepełnosprawne i muszę się z tym mierzyć każdego dnia.

Organizacja the3milliion prowadząca kampanię na rzecz ochrony praw imigrantów z UE, apeluje o uproszczenie procesu dotyczącego uzyskania settled status i zamianę go na rejestrację.

