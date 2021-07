Imigranci z UE, w tym Polacy, mają problem z wyjazdem z UK. Home Office przetrzymuje ich paszporty

Podróż z dowodem osobistym jest jeszcze możliwa, jednak tylko do 1 października.

Pewien Polak pracujący sezonowo w Wielkiej Brytanii, nie może pojechać do kraju, gdyż Home Office przetrzymuje jego paszport.

Zatrudnieni do prac sezonowych imigranci z UE, w tym Polacy, mają problem z powrotem na odpoczynek do swoich krajów z Wielkiej Brytanii. Powód? Okazuje się, że Home Office przetrzymuje ich paszporty.

Jeden z polskich pracowników zatrudnionych na farmie w Shropshire miał jechać do Polski 30 lipca, jednak Home Office nadal nie zwróciło mu paszportu, którego zażądało od niego ponad dwa miesiące temu w związku ze złożeniem przez niego wniosku o status zasiedlenia.

Imigranci z UE mają problem z wyjazdem z UK

Polak, o którym mowa nie był w Polsce od ponad 18 miesięcy ze względu na restrykcje covidowe dotyczące podróży, jednak planował spędzić w ojczyźnie cały sierpień. Pracodawca mężczyzny zasięgnął porady prawnika ds. imigracyjnych i upewnił się, że Polak nie będzie miał problemu z podróżą do kraju jedynie z dowodem osobistym. Mężczyzna ma jednak obawy i wolałby mieć przy sobie też swój paszport, ale póki co jest to niemożliwe.

Home Office przetrzymuje paszporty

- Spędziliśmy godzinę na telefonie z Home Office w ubiegłą sobotę, aby uzyskać niezbędne informacje dotyczące przetrzymywanego paszportu, ale powiedziano nam, że nie mogą nam podać tej informacji – powiedział pracodawca.

Podobnie Polak nie otrzymał także żadnej odpowiedzi z polskiej ambasady w swojej sprawie – podaje serwis „Farmers Weekly”.

Podróż jedynie z dowodem

Jak się okazuje podróż między Wielką Brytanią i krajami UE jedynie z dowodem osobistym jest jeszcze możliwa, jednak prawnicy ostrzegają, że ta opcja obowiązuje jedynie do 1 października. Ponadto prawnicy zalecają podróżnym, aby mieli przy sobie paszporty, a także potwierdzenie dotyczące aplikacji o status zasiedlenia, gdyż te dokumenty mogą być sprawdzane na granicy.

