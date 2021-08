Imigranci z UE, którzy złożyli wniosek o status zasiedlenia, mimo zapewnień mogą być deportowani

Organizacja zajmująca się prawami imigrantów z UE złoży w tej sprawie oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

Home Office jest bardzo bliskie złamania umowy brexitowej. Jak donosi organizacja prawna Bail for Immigration Detainees (Bid) pomagająca imigrantom – pojawiają się niepokojące doniesienia o tym, że obywatelom UE - mimo złożenia wniosków o status zasiedlenia do 30 czerwca - grozi deportacja.

Imigranci z UE, którzy do 30 czerwca zdążyli aplikować o settled lub pre-settled status, otrzymali gwarancję od brytyjskiego rządu zachowania swoich praw na czas rozpatrywania ich wniosków przez Home Office. Niestety organizacja zajmująca się pomocą prawną dla imigrantów donosi, że dochodzi do sytuacji, w których obywatele UE są zatrzymywani i grozi im deportacja z UK, mimo że nadal czekają na decyzję Home Office odnośnie statusu zasiedlenia.

Deportacja imigrantów z UE

W liście organizacji Bail for Immigration Detainees (Bid) do szefa władz imigracyjnych datowanym na 29 lipca zgłoszono obawy dotyczące braku potwierdzenia ze strony Home Office otrzymania aplikacji o status zasiedlenia w sprawach, w których Home Office chce deportować obywateli UE.

Bid poinformowało, że złoży w tej sprawie oficjalną skargę do Komisji Europejskiej. Prawnicy twierdzą, że będzie to znacząca bitwa w kwestii ochrony praw imigrantów z UE po Brexicie. Organizacja ostrzega, że brak potwierdzenia otrzymania wniosków o status zasiedlenia imigrantów z UE może uderzyć w tysiące osób.

Konkretny przypadek

W piątek sąd wydał decyzję w sprawie obywatela UE, którego Home Office chciało deportować z UK i który został zatrzymany w ośrodku imigracyjnym. Sędzia uznał, że imigrant nie może zostać wydalony, gdyż złożył aplikację o status zasiedlenia.

Wspomniany imigrant, który chce zachować anonimowość, powiedział „Observer”:

- Próbują bawić się życiem moim i mojej rodziny, a to niesprawiedliwe. Podobno mam jakieś prawa.

Z kolei Pierre Makhlouf, dyrektor prawny Bid dodał:

- Wydaje się, że Home Office przesądziło o losie niektórych obywateli UE, być może wierząc w to, że uda się ich łatwo usunąć. Jednak w swoim dążeniu do deportacji większej liczby osób, omija wymogi prawne i procedury. Czy jest to spowodowane zaniedbaniem administracyjnym czy umyślnym, jest niejasne, ale ignorując kroki prawne, które podjęli obywatele UE dochodząc swoich praw, Wielka Brytania narusza swoje obowiązki wynikające z umowy brexitowej.