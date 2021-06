Imigranci z UE, którzy oczekują na decyzję ws. przyznania Settled Status, mogą mieć problem z dostępem do NHS i z podróżowaniem

Fot. Getty

Na uregulowanie swojego statusu w UK imigrantom z państw UE pozostały zaledwie dwa tygodnie. Eksperci organizacji UK in a Changing Europe ostrzegają, że setki tysięcy osób może zostać od lipca pozbawionych swoich praw oraz dostępu do podstawowych świadczeń, a wielu imigrantów może tego doświadczyć z powodu przeciągających się procedur.

Raport UK in a Changing Europe nie pozostawia złudzeń – nawet kilkaset tysięcy obywateli Unii Europejskiej może w dniu 1 lipca stanąć w obliczu prawnej otchłani z uwagi na nieuregulowany status osiedleńczy. Brak dokumentu potwierdzającego prawo do pobytu w UK może skutkować odmową wynajęcia im domu, wyrzuceniem bądź odmową przyjęcia ich do pracy lub niemożnością kontynuowania życia na Wyspach na emeryturze. Niestety problemy z udowodnieniem prawa do życia i korzystania z wszelkich świadczeń w UK mogą mieć nie tylko te osoby, które spóźnią się ze złożeniem wniosku o przyznanie Settled Status lub Pre–settled Status, ale też imigranci, którzy wniosek złożyli w terminie, ale którzy wciąż oczekują na jego pozytywne rozpatrzenie przez Home Office. A opóźnienia w procedurze rozpatrywania aplikacji do rzadkich nie należą i najczęściej wymagają od imigrantów z UE przedłożenia jeszcze dodatkowych dokumentów, co też zabiera czas.

Ponad 300 000 imigrantów z UE czeka na przyznanie Settled Status

Jak wynika z najnowszych danych opublikowanych przez the Office for National Statistics, na rozpatrzenie wniosku o przyznanie statusu osiedleńca w UK czeka jeszcze 320 000 ludzi. „Jeśli wnioskodawcy nie będą w stanie wykazać, że mają „prawo do pobytu”, to natychmiast stracą swoje prawa, nawet jeśli ich wniosek jest ważny. Najdotkliwiej wpłynie to prawdopodobnie na osoby najbardziej bezbronne, których sytuacja jest też często mocno skomplikowana. Biorąc pod uwagę opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków, ta różnica w traktowaniu może się okazać dosyć znacząca” – czytamy w raporcie UK in a Changing Europe. I choć, jak twierdzi rząd, osoby znajdujące się na liście oczekujących nie muszą się niczym martwić, ponieważ Home Office ma przyjąć wobec nich „pragmatyczne i elastyczne podejście”, to, jak przypomina Catherine Barnard (zastępczyni dyrektora UK in a Changing Europe i profesor prawa UE na Uniwersytecie w Cambridge), to co się liczy, to nie zapewnienia rządu, tylko nadany status. Profesor zaznacza, że o ile osoba oczekująca na przyznanie statusu osiedleńca nie powinna mieć problemu po 30 czerwca jeśli pracuje lub uczy się, o tyle na takie problemy mogą napotkać osoby małoletnie i emeryci. – Z jednej strony status osoby osiedlonej [dla imigrantów] UE jest ogromnym sukcesem, jeśli chodzi o zapewnienie szybkiego i wydajnego systemu, który dotarł do ogromnej liczby osób. Ale wkrótce wejdzie on w fazę, która będzie wymagała delikatnego zarządzania, w której rząd będzie musiał wykazać się pragmatyzmem i elastycznością w radzeniu sobie z trudnymi sprawami – dodała Barnard.