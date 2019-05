Imigranci z tego kraju UE będą w UK uprzywilejowani po Brexicie - Nie będzie ich dotyczył nawet „settled status”

Fot. Getty

Imigranci tylko jednego kraju UE nie odczują tak dotkliwie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Mowa tu o... Irlandczykach, którzy nie tylko nie będą się musieli ubiegać po Brexicie o status osoby osiedlonej, ale też nawet zachowają w UK pełne prawa wyborcze.

Irlandczycy od dawna posiadają w Wielkiej Brytanii specjalny status. Jest on wynikiem historii, która ściśle splotła losy obu narodów – wystarczy tylko przypomnieć, że oba państwa były złączone w latach 1800 – 1922 i tworzyły Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii. Po 1923 r., na mocy porozumienia CTA (Common Travel Area) oraz serii dalszych umów bilateralnych, obywatele Irlandii uzyskali prawo do głosowania we wszystkich wyborach przeprowadzanych w UK i, na zasadzie wzajemności, takie same prawa otrzymali obywatele brytyjscy w Irlandii.

Dziś po południu minister David Lidington i wicepremier Simon Coveney podpisali porozumienie gwarantujące zachowanie dotychczasowych praw Irlandczyków w UK i Brytyjczyków w Irlandii po Brexicie. Oznacza to, że Irlandczycy, jako jedyna nacja z obszaru UE, nie tylko nie będą musieli regulować swojej sytuacji w UK i wnioskować o przyznanie statusu osoby osiedlonej, ale też że zachowają pełnię praw wyborczych w obrębie Zjednoczonego Królestwa. Poza tym Irlandczycy będą mieli znacznie łatwiejszy dostęp do pomocy społecznej, zasiłków na dziecko, edukacji i służby zdrowia, niż pozostali imigranci z UE, którzy przyjadą na Wyspy po Brexicie.

Porozumienie między Londynem i Dublinem ws. praw obywateli irlandzkich i brytyjskich w UK i Irlandii zostało podpisane przy okazji międzyrządowej konferencji zorganizowanej po tragicznej śmierci Lyry McKee. Przypomnijmy, że 29-letnia dziennikarka z Belfastu zginęła 18 kwietnia z rąk bojowników New IRA, w trakcie zamieszek w Londonderry.

