Imigranci starający się o azyl w UK zostaną skierowani do pracy?

Poseł Partii Konserwatywnej David Simmonds wraz z biskupem Durham oraz parlamentarzystami Partii Pracy, Liberalnych Demokratów i SNP wspólnie podpisali się pod listem otwartym wzywającym do zniesienia zakazu pracy dla osób ubiegających się o azyl w UK.

Skierowanie do pracy imigrantów próbujących otrzymać azyl w Wielkiej Brytanii, jako sposób na poradzenie sobie z niedoborami rąk do pracy na Wyspie - czy to w ogóle ma sens i ma szansę się udać? Autorzy listu otwartego, do którego dotarli dziennikarze "The Independent" przekonują, że tak. "Jesteśmy zjednoczeni w przekonaniu, że osoby ubiegające się o azyl, których wniosek pozostaje nierozstrzygnięty od sześciu miesięcy, powinny otrzymać pozwolenie na pracę […]. To zdroworozsądkowe, odpowiedzialne fiskalnie rozwiązanie, które wspiera ludzi mieszkających w naszym kraju [...]" - jak czytamy w rzeczonym liście. Pod takimi sformułowania podpisali się politycy w zasadzie wszystkich opcji partyjnych w UK, zarówno tych z lewa, jak i prawa.

Zaznaczmy, w chwili obecnej osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii nie mogą legalnie podjąć pracy w trakcie, gdy ich wnioski są rozpatrywane przez władze. Są zmuszeni w pełni polegać na Home Office w kwestii zakwaterowania i zapewnienia podstawowych potrzeb życiowych.

Uchodźcy do pracy?

Warto również dodać, iż nawet jeśli uchodźcy uzyskają pozwolenie na pracę, to ich wybór jest ograniczony jedynie do stanowisk wykazanych na liście Shortage Occupation, zgodnie z obowiązującym prawem. To zawody dla osób z stosunkowymi wysokimi kwalifikacjami, stanowiące około jeden procent brytyjskiego rynku pracy. Imigranci starający się azyl zwykle nie kwalifikują się do zatrudnienia w tym zakresie.

Jak podaje "The Independent", według oficjalnych danych ponad 1200 osób ubiegających się o azyl, które znajdują się obecnie "w systemie" Home Office, czekało na decyzję w swojej sprawie ponad pięć lat, a z tej liczby 399 - ponad dekadę. Według wyliczeń think tanku Lift the Ban zniesienie zakazu pracy dla imigrantów oraz umożliwienie im pracy zaoszczędziłoby gospodarce UK około 181 milionów funtów rocznie.

"Ubiegający się o azyl nie rozwiążą tego kryzysu"

"Ubiegający się o azyl nie rozwiążą tego kryzysu, ale wydaje się nonsensowne, że w dzisiejszych czasach w tym kraju są ludzie, którzy chcą pracować, a my im na to nie pozwalamy" - czytamy w liście. Zgadzacie się z takim postawieniem sprawy?