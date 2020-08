Imigracja po Brexicie – szybki przegląd nowych regulacji

artykuł sponsorowany

Nowa ustawa imigracyjna z 2020 roku wprowadza wiele zmian zarówno dla obywateli Unii Europejskiej, jak I osób z Europejskich Stref Gospodarczych. Warto się z nimi zapoznać, a w niektórych przypadkach zacząć działać już dziś, aby uniknąć konsekwencji zaniechań w przyszłości.- przestrzega Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors z siedzibą w Londynie, której oddział funkcjonuje w Warszawie przy ul. Pl. Defilad 1.

Wprowadzenie ustawy imigracyjnej oznaczać będzie ograniczenie swobodnego przepływu towarów i osób na terytorium Wielkiej Brytanii. Co za tym idzie, zostanie wprowadzony szereg zmian w zmodyfikowanym systemie punktowym, który zostanie wszczęty w 2021 roku. Memy mówić o ‘monumentalnym pierwszym kroku’ w odniesieniu do wprowadzania restrykcji swobodnego przepływu. Wielka Brytania jest obecnie na drodze do odzyskania kontroli nad swoimi granicami, co oznacza, ze wprowadzony będzie system pozwalający na prioretyzację umiejętności ponad narodowość w momencie rozpatrywania aplikacji o pobyt.

Ten „bardziej sprawiedliwy system imigracji punktowej” gwarantuje, że wszyscy nowi kandydaci będą oceniani jednakowo, bez żadnych uprzedzeń. Za pomocą tej zmiany rząd chce stworzyć system, dzięki któremu będzie miał okazję powitać w Wilkiej Brytanii najbardziej utalentowanych i wykwalifikowanych specjalistów. W ten sposób zwiększa się szansa na ożywienie angielskiej gospodarki.

System nie będzie dotyczył jedynie osób ubiegających się o pobyt stały, czy o wizę pracwniczą, a także studentów I naukowców. Dla zobrazowania sytuacji, warto zwrócić uwagę na wymogi, jakie muszą spełnić studenci przyjeżdżający do Anglii. A do tych należy, między innymi płynność w posługiwaniu się językiem angielskim, dowód wpisu na listę uczelni angielskiej, czy odpowiednia ilość śrdoków na koncie bankowym (umożliwiająca utrzymanie się podczas studiów). Wiza studencka będzie niosła za sobą także możliwość podjęcia pracy w Wielkiej Brytanii.

Inną grupą, która będzie podlegać szeregom wymagań są pracownicy. Dotychczas przyjazd do Anglii, a nastepnie poszukiwanie pracy, nie niosło za sobą przeszkód. W nowym sytemie każdy, kto będzie chciał podjąć zatrudnienie, będzie zobowiązany do okazania dokumentów dowodzących umówionego spotkania rekrutacyjnego lub oferty zatrudnienia przez pracodawcę. Ponadto, ustawa wprowadzi nowe wymogi finansowe dla pracowników, dokladniej, muszą oni zarabiać co najmniej 25,600 funtów rocznie. Ma to zagwarantować pewną stabilność systemu zatrudnienia oraz szczelność podatkową.

Na powyższych przykładach z pewnością można stwierdzić, że przepływ osób do Wielkiej Brytanii zostanie ograniczony w znaczącym stopniu. Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii I chcesz uniknąć problemów w przyszłości, najlepiej zgłoś się do wyspecjalizowanych adwokatów, którzy uregulują Twoją sytuację emigracyjną, zanim jeszcze ustawa zacznie obowiązywać - radzi Adwokat Anna Matelska – Dyrektor Kancelarii Adwokackiej AM International Solicitors.