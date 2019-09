„Imagine there’s no brexit… it’s easy if you try” - Donald Tusk marzy o odwołaniu Brexitu

Fot. Getty, Instagram

Podczas wizyty w USA w ramach szczytu klimatycznego ONZ, Donald Tusk zamieścił na Instagramie relację ze swojego… porannego joggingu po Central Parku. Wpis opatrzył komentarzem: „Imagine there’s no brexit… it’s easy if you try”…

Donald Tusk, urzędujący jeszcze przewodniczący Rady Europejskiej, przebywał w tym tygodniu w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych z okazji szczytu klimatycznego ONZ. Ze szczytu tego w trybie pilnym wyjechał w środę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, by wziąć udział we wznowionych obradach brytyjskiej Izby Gmin, po przegranej batalii sądowej ws. prorogacji parlamentu.

Zobacz koniecznie: Parlamentarzystka mówi o groźbach śmierci wobec polityków. Apeluje do Borisa Johnsona, by zaprzestał używania „podburzającego języka” [wideo]

W środę popołudniu Donald Tusk zamieścił na swoim Instagramie relację z joggingu po Central Parku, do której dodał brexitową aluzję. Jedno ze zdjęć byłego premiera Polski zostało zrobione na chodnikowej mozaice, stworzonej na cześć Johna Lennona, a jako muzyczne tło zdjęcia ustawiono kultową piosenkę „Imagine” słynnego Beatlesa. Do zdjęcia wklejono również nieco zmieniony fragment tekstu utworu: „Imagine there’s no brexit… it’s easy if you try”.

W innym komentarzu Tuska dodanym do zdjęć z joggingu czytamy: „Czas na poranny bieg i czas na marzenia”. Zamieszczony fragment tekstu „Imagine”, jak również cała piosenka przedstawiają zatem niektóre poglądy i refleksje polskiego polityka - który najwyraźniej wciąż marzy o odwołaniu Brexitu.

Sama piosenka Johna Lennona, nagrana w 1971 roku, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów na świecie. Jej słowa zapraszają słuchacza do wykonania eksperymentu myślowego, w którym należy wyobrazić sobie, że możliwy jest świat bardziej pokojowy, niż ten znany z naszego codziennego doświadczenia.

Czytaj także: Co dalej z Brexitem? Parlament wznawia dziś obrady - Zobacz najbardziej prawdopodobne scenariusze najbliższych wydarzeń