Ilu polskich bezdomnych umiera na brytyjskich ulicach? Szokujący reportaż z polskiej prasy

27 polskich bezdomnych zmarło na ulicach Wielkiej Brytanii od października 2017 do końca września 2018 - czytamy na łamach "Dużego Formatu", dodatku do wczorajszej "Gazety Wyborczej".

W sumie na ulicach brytyjskich miast w danym okresie śmierć poniosło 800 osób pozbawionych dachu nad głową. Tak wynika z wyliczeń reporterów z The Bureau of Investigative Journalism, którzy jak pierwsi opracowali krajowy rejestr zmarłych bezdomnych.

- Wiadomo, że liczba bezdomnych w UK rośnie - komentowała Maeve McClenaghan, główna autorka projektu. - Chcieliśmy się jednak dowiedzieć jaki odsetek tych osób umiera na ulicy. Zaczęłam więc pytać na policji, policjanci odesłali mnie do koronera, koroner - do rady miasta, przedstawiciel rady miasta - do szpitali. Ostatecznie okazało się, że nikt tego nie pilnuje. Pomyślałem, że to zadanie dla nas.

Bezdomny z Polski wygrał odszkodowanie za BEZPRAWNE przetrzymywanie w ośrodku deportacyjnym

McClenaghan podkreśla, że nie chodzi o suche statystyki. Dziennikarka The Bureau of Investigative Journalism przekonuje, że w ramach tego projektu chciano lepiej poznać zjawisko bezdomności. Okazało się, że kobiety umierają średnio w wieku 53 lat. Mężczyzny żyją o cztery lata krócej. Przyczynami zgonu są alkohol, narkotyki, ale także przewlekłe choroby. Nierzadko dochodzi do samobójstw i morderstw.

W tekście autorstwa Pawła Chojnowskiego zwrócono uwagę na historię 42-letniego Tomasza. Mężczyzna wylądował na ulicy po tym, jak zostawiła go żona i zaczął nadużywać alkoholu. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Jego ciało znaleziono pod mostem.

Bezdomni Polacy w Wielkiej Brytanii. Jaka jest ich historia?

Na łamach "Polish Expess" wielokrotnie pisaliśmy o historiach polskich bezdomnych w UK. W zeszłym roku głośna był sprawa Piotra Krówki. Ciało 36-letniego Polaka pochodzącego z Krosna zostało odkryte przy ulicy Glen Road w Magherze (hrabstwo Londonderry). W Północnej Irlandii przebywał od kilku lat. Nocował w opuszczonej nieruchomości, która wcześniej pełniła funkcję Domu Parafialnego. Z kolei 6 listopada w jednym z parków Dublina znaleziono ciało mężczyzny, a jego tożsamość nie została podana do publicznej wiadomości.

Liczbę bezdomnych w Londynie szacuje się na 170 tys. W sumie w UK bez dachu nad głową żyje około 320 tys. ludzi. Ilu z nich to Polacy?