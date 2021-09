Ilu Polaków żyje w UK? Oto najnowsze oficjalne dane ONS za 2020 rok

Brytyjskie Office for National Statistics w drugiej połowie września opublikowało oficjalne dane dotyczące populacji na Wyspach za rok 2020. Jak się okazało liczba obywateli Unii Europejskiej mieszkających na Wyspie spadła. Co z Polakami? Ilu naszych rodakjów mieszka w UK?

Dane Office for National Statistics (ONS) za rok 2020 pokazują, że w ciągu roku populacja obywateli UE mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii spadła o 200 tysięcy osób, z ogólem 3,7 miliona do 3,5 miliona. Jak nietrudno się domyślić wpływ na decyzję o wyjeździe miała pandemia Covid-19 i Brexit. "Na decyzję o przeprowadzce do lub z Wielkiej Brytanii zawsze będzie miał wpływ szereg czynników, w tym liczne przyczyny społeczne i ekonomiczne" - komentował rzecznik ONS dla agencji prasowej PA. "Możliwe, że wpływ pandemii, wraz z innymi czynnikami, takimi jak wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, mogły wpłynąć na zachowanie i decyzje ludności spoza Wielkiej Brytanii mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Może to obejmować wzrost liczby osób wyjeżdżających, ale także spadek liczby osób przybywających do Wielkiej Brytanii."

Obecna populacja Wielkiej Brytanii szacowana jest na około 67 milionów osób. Liczba mieszkańców UK, którzy się tutaj nie urodzili, wynosi 9.5 miliona, a ogólna liczba osób niebędących Brytyjczykami wynosi 6,1 miliona.

Jaka jest populacja Polaków w UK?

Polacy nadal stanowią największą niebrytyjską mniejszość na Wyspach. Ich liczba szacowana jest na 738 000 mieszkańców. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Rumuni (384 000), a kolejne - Irlandczycy, Hindusi i Włosi. Indie są nadal najczęstszym krajem urodzenia (nie licząc rzecz jasna krajów należących do Zjednoczonego Królestwa) - w UK mieszka 880 000 takich osób. Osób urodzonych w Polsce, a mieszkających w UK jest 691 000, a kolejne miejsca zajmują Pakistan, Republika Irlandii i Rumunia.

Londyn nadal jest regionem o największym odsetku osób, które nie urodziły się w Wielkiej Brytanii i nie są Brytyjczykami. Mieszkańcy spoza Wielkiej Brytanii stanowią 37% londyńczyków, a osoby niebędące Brytyjczykami stanowią 22% populacji stolicy.

Równocześnie z raportem przygotowanym przez ONS, swoje dane w tym zakresie zostały opublikowane przez National Records of Scotland, również za rok 2020. Według nich 8% populacji Szkocji (406 000 osób) było obywatelami krajów nie należących do Zjednoczonego Królestwa. 61% obywateli spoza Wielkiej Brytanii mieszkających w Szkocji pochodziło z krajów należących do UE. Polacy byli najczęstszą narodowością niebrytyjską w Szkocji. Nasza diaspora liczy 92 000, co stanowi 23% całej populacji osób poza Wielkiej Brytanii.

Największy odsetek imigrantów spoza UK występuje w Aberdeen (20%), Edynburgu (19%) i Glasgow (12%).