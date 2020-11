Ilu Polaków w UK aplikowało o status osiedlenia (settled status)? Mamy NAJNOWSZE dane!

Według oficjalnych wyliczeń Home Office w ramach programu EU Settlement Scheme do 30 września 2020 roku aplikacje o status osiedlenia (settled status) złożyło już 773 tys. Polaków mieszkający w Wielkiej Brytanii.

W sumie, przez cały okres funkcjonowania programu EU Settlement Scheme do brytyjskiego Home Ofice spłynęło aż 4 miliony i 62 tysięce aplikacji w sprawie uzyskania settled status, dzięki któremu możliwe będzie pozostanie na terenie Zjednoczonego Królestwa po tym, jak dojdzie do ostatecznego opuszczenia struktur unijnych przez UK. Dane te dotyczą okresu od 28 sierpnia 2018 do dnia 30 września 2020. Co więcej na ten temat możemy napisać? Jak Polacy wypadają w tych statystykach?

Ilu Polaków aplikowało o settled status?

Imigranci unijni przebywający na Wyspach, którzy starają się uregulować kwestie swojego pobytu w UK po Brexicie, w zdecydowanej większości chcą osiedlić się w Anglii - to aż 91% z całej sumy wniosków. Kolejne 5% obywateli UE planuje zostać w Szkocji, a po 2% - w Walii i Irlandii Północnej.

Dodajmy, że z ponad 4 milionów złożonych wniosków do dnia 30 września udało się rozpatrzyć 3 880 380 aplikacji. Z tej liczby 56% wniosków (dokładnie 2 172 180) rozpatrzono pozytywnie i przyznano settled status, a 42% (konkretnie 1 614 600) - pre-settled status.

Do kiedy można jeszcze składać aplikacje?

Jeśli idzie o narodowości składające aplikacje w ramach EU Settlement Scheme to na pierwszym miejscu znajdują się właśnie Polacy. Nasi rodacy złożyli 773 840 wniosków. Z tej liczby około 80% wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie - konkretnie 749 430. Kolejnymi nacjami, które złożyły największą ilość wniosków są Rumuni (670 600), Włosi (401 800), Portugalczycy (306 350) i Hiszpanie (246 600).

Zgodnie ze swoimi założeniami termin zakończenia EU Settlement Scheme jest związany z wynikiem negocjacji pomiędzy UE, a UK. Jeśli uda się wypracować porozumienie pomiędzy Brukselą a Londyniem to program będzie działał do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast, jeśli nie uda się uregulować przyszłych stosunków handlowych z Unią to termin składania wniosków upłynie 31 grudnia 2020 roku.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>