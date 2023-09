Crime Ilu nielegalnych imigrantów dotarło do wybrzeży UK na łodziach w ciągu ostatnich 5 lat?

Najnowsze dane pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat przez kanał La Manche przeprawiło się na łodziach nawet 100 000 ludzi. Czy Rishiemu Sunakowi uda się „zatrzymać małe łodzie”, co uczynił on priorytetem swoich rządów?

Statystyki nie kłamią – do wybrzeży UK dociera coraz więcej nielegalnych imigrantów

Od czasu gromadzenia statystyk dotyczących przeprawiania się nielegalnych imigrantów na Wyspy przez kanał La Manche, czyli od 2018 roku, do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotarło ponad 100 00 ludzi. W 2022 roku kanał La Manche przekroczyło 45 755 imigrantów, natomiast w tym roku, na dzień 10 sierpnia 2023 r., liczba ta wyniosła 15 826 osób. I choć Tony Smith – były szef brytyjskich służb granicznych podaje, że mnie więcej tyle samo imigrantów przybyło do UK w 2002 roku, to wówczas inne były kanały przemytu. Ludzie docierali do Wysp przede wszystkim ukryci w ciężarówkach i pociągach, a nie gniotąc się na małych łodziach czy wręcz często pontonach.

Liczba wniosków o azyl w UK

Liczba składanych w UK wniosków zmieniała się na przestrzeni lat i była mocno zależna od sytuacji na świecie. W 2002 roku liczba takich wniosków (włącznie z dziećmi) przekroczyła 103 000 i wówczas była związana przede wszystkim z wybuchem wojny w Afganistanie, Somalii i Iraku. W następnych latach liczba wniosków o azyl spadała, a w 2010 roku wyniosła zaledwie 22 600. Później jednak wybuchła wojna w Syrii, która ponownie zakłóciła porządek międzynarodowy i doprowadziła do kolejnych fal migracji. W 2022 roku o azyl w Wielkiej Brytanii wystąpiło ponad 89 000 osób.

Przeczytaj też:

Wielka Brytania znów uciekła przed recesją. Ale czy jest się z czego cieszyć? Breaking News

Statystyki pokazują, że w 2022 r. najwięcej wniosków o azyl pochodziło od obywateli Albanii – było ich 16 000 (wliczając dzieci). Większość ludzi, bo aż 67 proc., próbowała dostać się do UK na małych łodziach, a przecież rząd brytyjski uznaje Albanię za „bezpieczny kraj”. Kolejną co do wielkości grupą migrantów (10 900 wniosków) byli Afgańczycy, a zaraz za nimi uplasowali się obywatele Iranu, Iraku i Syrii.

Dodajmy, że rozpatrzenie wniosków o przyznanie azylu trwa nieraz całymi miesiącami, jeśli nie latami. Według think tanku Oxford Migration Observatory, w 2021 r. średni czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu azylu w Wielkiej Brytanii wynosił 15,5 miesiąca. Dla porównania we Francji było to 8,5 miesiąca, w Niemczech 6,5 miesiąca, a w Austrii nieco ponad trzy miesiące. Opóźnienia w Wielkiej Brytanii są ogromne, a na rozpatrzenie wniosku nadal czeka na Wyspach ponad 172 000 osób.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Kapitan samolotu sześciokrotnie przekroczył limit alkoholu. Wyrok sądu może zaskakiwać

Brytyjczyk sprzedawał organiczne wege boxy za 100 funtów. Produkty pochodziły z Tesco

Od sierpnia podrożeje alkohol w sklepach. Ceny jakich trunków wzrosną najbardziej?