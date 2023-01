Ilu bezdomnych mieszka w Londynie? Brytyjska stolica to „epicentrum kryzysu bezdomności”

Jaka jest realna skala bezdomności w Anglii? Ile w Londynie jest osób znajdujących się w kryzysie bezdomności? Brytyjska stolica znajduje się w „epicentrum kryzysu bezdomności” i wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku będzie tylko gorzej.

Według najnowszych danych jedna na 58 osób mieszkająca w brytyjskiej stolicy jest osobą znajdującą się w kryzysie bezdomności. Wskaźnik bezdomności w Londynie w chwili obecnej jest wyższy niż w kontekście całej Anglii, gdzie tylko jedna osoba na 208 była pozbawiona przysłowiowego dachu nad głową. Krajowy współczynnik jest więc prawie trzy razy niższy w porównaniu do największego miasta w UK. Ogółem w stolicy liczbę bezdomnych szacuje się obecnie na około 150 tysięcy. Dodajmy, że jeszcze niedawno było ich... więcej! Pięć lat temu liczba ta wynosiła 170 000.





Rok 2023 ma być jeszcze gorszy niż 2022

Organizacja charytatywna Shelter określa liczbę osób „śpiących pod gołym niebem” w całej Anglii na 271 000. Co więcej, prognozy na rok 2023 nie nastrajają optymizmem. Można spodziewać się „gwałtownego wzrostu” zjawisk związanych z bezdomnością w Londynie, a i zapewne w całym kraju również tyle, że z mniejszą dynamiką.

„Nowy rok powinien być czasem nadziei, ale nie dotyczy to 271 000 bezdomnych, którzy stoją w obliczu naprawdę ponurego 2023 roku” - komentowała Polly Neate, dyrektor naczelna Shelter. „Ponieważ prywatne czynsze i koszty utrzymania wciąż rosną, tysiące ludzi nie tylko borykają się z zimą pełną finansowych zmartwień, ale są narażeni na ryzyko utraty dachu nad głową”.

Londyn jest epicentrum kryzysu bezdomności

„Nasi doradcy znajdujący się na »pierwszej linii« niestrudzenie pracują, aby pomóc ludziom, którzy desperacko chcą uniknąć bezdomności – od rodziców, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić strzęp normalnego życia rodzinnego, gdy utknęli w awaryjnym mieszkaniu B&B, po osobę przerażoną kolejną nocą na ulicy” - podsumowuje Neate.

„Te druzgocące liczby pokazują, że Londyn pozostaje epicentrum kryzysu bezdomności” - to z kolei komentarz Darrena Rodwella, przedstawiciela lokalnych władz z ramienia Partii Pracy, który zajmuje się kwestiami związanymi z rewitalizacją miasta i mieszkalnictwem. „Każdy zasługuje na stały dom, ale chroniczny brak przystępnych cenowo mieszkań w stolicy oznacza, że zbyt wielu londyńczyków traci swoje domy i pozostaje zależnych od tymczasowego zakwaterowania zorganizowanego przez lokalne władze. Zaznaczam, że te liczby są tak wysokie, że odpowiadają całej populacji londyńskiej dzielnicy”.

Tysiące ludzi jest narażonych na ryzyko utraty dachu nad głową

Dodajmy w tym miejscu, że w Londynie jest więcej bezdomnych dzieci niż w całej Anglii razem wziętej. Z szacunkowej liczby 123 000 bezdomnych dzieci przebywających w domach tymczasowych w Anglii, prawie 74 000 przebywa właśnie w stolicy. Dzieci stanowią prawie połowę (45%) wszystkich osób zarejestrowanych jako bezdomne w danych, które obejmują okres do 30 czerwca, jak czytamy na łamach BBC.

Newham we wschodnim Londynie ma najwyższy poziom bezdomności w stolicy, z jedną na 21 osób dotkniętych bezdomnością. Następnie mamy Westminster z jedną na 27 osób i Haringey w północnym Londynie, gdzie jedna na 33 osoby pozostaje bez domu.

74 000 bezdomnych dzieci w stolicy

Jak czytamy na łamach BBC kobieta, która przedstawia się, jako Natasha (choć nie jest to jej prawdziwe imię) opowiada, że została bezdomna w wieku 22 lat. Była wówczas w piątym miesiącu ciąży i pokłóciła się z mamą i bratem, z którymi mieszkała. Spędziła 11 dni na ulicy, zanim przeniosła się do tymczasowej kawalerki w południowym Londynie. Mieszka w niej do dziś.

„Moja córka ma już prawie dwa lata. W naszym mieszkaniu nie ma miejsca na pralkę ani piekarnik, więc cały czas przyrządzamy dania w mikrofalówce, bo nie mamy żadnego miejsca do gotowania. Wciąż mamy do czynienia z pleśnią i wilgocią. Z naszej toalety wydobywają się ścieki. Nie mamy wanny, tylko mały prysznic w rogu. Nie mogę nawet porządnie umyć mojej córki, ponieważ smród jest tak okropny” - komentowała kobieta.

