Iloma akcentami języka angielskiego mówi się w Wielkiej Brytanii? Zobacz które z nich znasz lub o ilu słyszałeś

Fot. Getty

Jeśli wydaje ci się, że dobrze znasz język angielski, a potem z trudem jesteś w stanie zrozumieć, co na przykład mówi do ciebie mieszkaniec północnej Anglii, to się nie przejmuj. Nawet rdzenni mieszkańcy Wysp nie zawsze rozumieją, co chcą powiedzieć ich pobratymcy z innej części kraju. A dzieje się tak dlatego, że w różnych partiach UK mówi się po prostu innym akcentem.

Trudno jest podać dokładną liczbę akcentów w języku angielskim występującą w Wielkiej Brytanii, ponieważ takowa nie istnieje. Językoznawcy mówią o przynajmniej 20 różnych akcentach, ale niektórzy szacują ich liczbę nawet na około 40. To, czy dany sposób mówienia można zakwalifikować jako odrębny akcent, zależy już od przyjętych przez badaczy kryteriów. Akcenty budowane są na dialektach, czyli regionalnych odmianach języka, które od wariantu uznanego za najbardziej klasyczny odróżniają się swoistymi cechami fonetycznymi, leksykalnymi oraz gramatycznymi. Wśród głównych, regionalnych dialektów w Wielkiej Brytanii, wyróżniamy dialekty Scottish, English, Northern, West Midlands, East Midlands, East Anglian, Southern, Welsh English i West Country. Każdy z nich ma swój własny zakres charakterystycznych lokalnych akcentów. Na przykład ludzie z obszarów miejskich wydają się brzmieć inaczej niż mieszkańcy wsi, nawet jeśli technicznie rzecz biorąc zamieszkują ten sam region.

Angielski królowej to angielski niezwykle rzadki

Najbardziej klasyczny angielski to angielski w wykonaniu królowej Elżbiety II – w wytwornym wydaniu tzw. Received Pronunciation (RP). Akcent ten ma swoje korzenie w Londynie i kilku okolicznych hrabstwach, ale tak naprawdę nie jest używany przez większość Brytyjczyków. Ludzie mówiący podobnie do monarchini to najczęściej zamożni Brytyjczycy, którzy w młodości uczęszczali do jednej z elitarnych szkół prywatnych. Poza tym wśród najbardziej znanych, brytyjskich akcentów, możemy wyróżnić Estuary English, Cockney i Geordie. Z akcentem Estuary English mówi się głównie w południowo-wschodniej Anglii, a jest on mieszaniną Cockney i Received Pronunciation. Cockney to z kolei gwara angielska używana przez klasę robotniczą w Londynie, spopularyzowana na świecie prze aktora Michaela Caine'a. Wreszcie Geordie to prawdopodobnie najtrudniejszy akcent na Wyspach, którym posługują się mieszkańcy Newcastle and Tyneside w północno - wschodniej Anglii.