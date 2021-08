Ile zarabiają przestępcy na "przerzucie" nielegalnych imigrantów przez Kanał La Manche?

Nawet 700 tysięcy funtów mogą zarobić przestępcy, którzy zajmują się nielegalnym procederem szmuglowania imigrantów przez Kanał La Manche. Jak widać żerowanie na ludzkiej tragedii i desperacji pozostaje bardzo opłacalne...

700 tysięcy funtów - o takiej właśnie kwocie za jednorazowy przerzut nielegalnych imigrantów mówi Laurent Hurst z francuskiej policji, na którego słowo powołuje się brytyjski tabloid "The Sun". "Dla przestępców ten biznes jest wart o wiele więcej niż przemyt narkotyków" - cytujemy Hursta za znaną bulwarówką. "Nakłady są bardzo małe, wystarczy przyzwoita łódź i to w zasadzie wszystko. Następnie wypełniasz ją30 lub nawet 40 osobami, czasem ta liczba jest jeszcze większa, i pobierasz od nich 20 000 euro opłaty. To prawie milion euro, a jeśli jesteś hojny, to możesz im jeszcze zaoferować kamizelki ratunkowe" - komentował Hurst.

Ile przemytnicy zarabiają na nielegalnych imigrantach?

Zyski z tego nielegalnego procederu, w którym na szali znajduje się ludzkie życie, są po prostu olbrzymie i przestępcy bez względu na działania władz brytyjskich i francuskich są gotowi podjąć ryzyko. Tysiące ludzi z powodzeniem przekroczyło granice pomimo wspólnych wysiłków brytyjskich i francuskich służb bezpieczeństwa granicznych, aby rozprawić się z tymi praktykami. Home Office przekazało 51 milionów funtów władzom w Calais w celu zabezpieczenia granicy w tym roku. 30 milionów zostało na ten cel przeznaczone w 2020 roku.

Jak podaje serwis "Metro" w minioną sobotę setki ludzie pokonało zdradzieckie wody dzielące kontynent europejski od Wysp Brytyjskich. Oficjalnie Home Office nie potwierdziło jak wielu osobom udało się dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Wydano jedynie lakoniczny komunikat dotyczący tego, że "sytuacja została opanowana" w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce niemal dwie doby temu.

Oficer francuskiej policji zdradza tajniki tego przestępczego procederu

Świadkowie twierdzą, że widzieli około 600 osób u wybrzeży hrabstwa Kent. Jeśli to prawda to mamy do czynienia z rekordową ilością imigrantów, którzy w ciągu jednego dnia dostali się do UK. Przypomnijmy, 12 sierpnia 2021 roku według oficjalnych danych przez Kanał La Manche przedostało się 592 osoby, a kolejne 160 zostało uratowanych przez francuskie załogi.