Ile zarabia się w Polsce? GUS opublikował najnowszy raport, po którym już nie zechcecie wracać do kraju

GUS opublikował raport na temat zarobków w Polsce, który może wielu polskich imigrantów żyjących na Wyspach zniechęcić do ewentualnego powrotu do kraju.

Mimo że ostatni raport GUS na temat liczby polskich imigrantów wracających z Wielkiej Brytanii do kraju mówi o prawdziwym Brexodusie – w 2018 roku miałoby do Polski wrócić do PL aż 100 000 polskich imigrantów – drugi raport GUS na temat zarobków w kraju nie zachęca już do podjęcia takiej decyzji.

Podczas gdy informacja o zmasowanych powrotach naszych rodaków do Polski była tłumaczona przez GUS lepszą sytuacją gospodarczą w kraju oraz na rodzimym rynku pracy, to raport dotyczący zarobków stawia już takie tłumaczenie pod znakiem zapytania.

Poziom średnich zarobków w Polsce, które podano w najnowszym raporcie GUS (stan na październik 2018 roku) zniechęci zapewne do powrotu każdego polskiego imigranta, którego średnia pensja w Wielkiej Brytanii wynosi w przeliczeniu 9 tysięcy złotych.

Otóż raport GUS podaje na rok 2018 średnią wynagrodzeń w Polsce na poziomie brutto do 4094,98 złotych, z czego wynika, że mediana płac wyniosła 2919,54 złote netto. Jeśli uwzględnimy wzrost płac w 2019 roku, to możemy średnią pensję obecną w Polsce oszacować na kwotę około 3200 złotych netto.

Jak podaje GUS – około 10 tysięcy osób pracujących w przedsiębiorstwach powyżej 9 osób zarabiało więcej niż 40 000 złotych miesięcznie brutto, a pół miliona pracowników w Polsce otrzymywało pensję powyżej 10 000 złotych brutto.

