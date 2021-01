Ile zarabia się pracując na budowie w Londynie? [WIDEO]

Praca na budowie w Wielkiej Brytanii - ile zarabia pracownik zatrudniony na budowie w Londynie? Czy to się w ogóle opłaca?

Po raz kolejny na naszych łamach gości Edytę, popularną polską vlogerkę w Wielkiej Brytanii, której filmiki już nieraz na "Polish Express" publikowaliśmy. Po raz kolejny nagrała filmik traktujący o pracy w Wielkiej Brytanii. Przypominamy, poprzednio mówiła o wszystkim, co jest związane z zatrudnieniem na budowie (odsyłamy do tego tekstu: Praca na budowie w Londynie - jak wyrobić potrzebne dokumenty? Wszystko o karcie CSCS, self-employed, LTD), a po Nowym Roku zajęła się kwestią podejmowania pracy w UK po Brexicie (odsyłamy do tego tesktu: Praca po Brexicie: Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc pracować w UK po 1 stycznia 2021? [WIDEO]).

Praca na budowie w UK

Jak sam tytuł kolejnego filmiku wskazuje - PRACA NA BUDOWIE W ANGLII - Zarobki w Londynie - jego temat będzie związany z zatrudnieniem na budowie i wynagrodzeniem, które się z nim wiążę. Jak widać - konkret. I właśnie konkretnych informacji można się po nim spodziewać!

Zapraszamy do oglądania:

Ile można zarobić pracując na budowie w Londynie?

