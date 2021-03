Ile zapłacisz za wszystkie trzy testy dla podróżujących do UK? Oto, co musisz wiedzieć o kosztach wjazdu do Wielkiej Brytanii

Ile kosztuje każdy z trzech testów dla podróżujących do UK?

Wracasz z Polski do Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, ile wynoszą realne koszty podróży przy obecnych restrykcjach, dotyczących płatnych testów na COVID-19 dla podróżnych? Zobacz, ile zapłacisz za wszystkie trzy testy łącznie z biletem lotniczym.

W obecnych czasach podróż do UK stała się dość kosztowna - ze względu na konieczność poniesienia przez podróżnego dodatkowych wydatków, związanych z obowiązkowymi trzema testami na koronawirusa. Ile kosztuje test, który trzeba wykonać jeszcze przed przekroczeniem granicy UK, a ile kosztuje zestaw dwóch testów, które trzeba wykonać drugiego i ósmego dnia kwarantanny w UK? Ile wynosi łączny koszt podróży z PL do UK - sumując ceny wszystkich trzech testów oraz orientacyjną cenę biletu lotniczego? Odpowiadamy!

Testy dla podróżujących do UK

Zanim przejdziemy do samych wydatków, przypomnijmy, że według aktualnych zasad dla osób podróżujących na Wyspy, każdy podróżny (oprócz określonych wyjątków) ma obowiązek wykonać łącznie trzy testy na koronawirusa - na własny koszt. Test przed wjazdem do UK muszą wykonać nawet osoby zaszczepione przeciw COVID-19.

Test pierwszy trzeba zrobić przed podróżą do UK, ale nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą do Wielkiej Brytanii. Test drugi i trzeci trzeba zamówić i opłacić przed podróżą, a następnie należy wykonać je odpowiednio drugiego i ósmego dnia kwarantanny w UK. Ile kosztują testy na koronawirusa dla podróżujących do UK?

Ile kosztuje test na koronawirusa w Polsce?

Podróżując z Polski do Wielkiej Brytanii trzeba najpierw wykonać test przed podróżą. Nie można zrobić tego wcześniej niż trzy dni przed wjazdem do UK - jednak wynik testu trzeba mieć przy sobie przekraczając granicę, mogą też wymagać go linie lotnicze przy wejściu na pokład samolotu.

Należy przy tym pamiętać, że dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być sporządzony w języku angielskim, hiszpańskim lub francuskim i nie może być tłumaczeniem z innego języka (np. z języka polskiego). Ponadto, zaświadczenie w języku obcym automatycznie podnosi cenę testu na koronawirusa, a oczekiwanie na zaświadczenie w języku obcym może wydłużyć czas oczekiwania na wynik testu nawet o 24 godziny.

Ceny testów w Polsce i zaświadczeń w języku obcym są mocno zróżnicowane i zależą od konkretnej placówki medycznej oraz od tego, na jaki rodzaj testu się zdecydujemy. Według informacji z brytyjskich stron rządowych, przed podróżą do UK można wykonać test antygenowy, test PCR lub test LAMP. Ile kosztuje test na koronawirusa w Polsce? Ile czasu czeka się na wynik testu?

Cena testu antygenowego w Polsce

Cena testu antygenowego w Polsce waha się obecnie od około 90 zł do 150 zł, jednak w przypadku gdy potrzebujemy zaświadczenia w języku angielskim, cena będzie wyższa o około 50-100 zł. Wynik testu antygenowego można otrzymać już po 10-30 minutach, ale na zaświadczenie w języku obcym można czekać dodatkowe 24 godziny. Należy zaznaczyć, że test antygenowy jest obecnie opcją najtańsza i najszybszą dla osób podróżujących z Polski do UK.

Cena testu LAMP w Polsce

W przypadku testu typu LAMP cena wynosi od 200 zł wzwyż, ale raczej nie powinna przekroczyć 300 zł. W przypadku zaświadczenia w języku obcym do ceny testu doliczone zostanie około 50-100 zł. Wynik standardowo powinien być dostępny po około 24 godzinach, jednak na zaświadczenie w języku obcym można czekać nawet dodatkowe 24 godziny.

Cena testu PCR w Polsce

Najdroższą opcją jest niewątpliwie test typu PCR. Jego cena może być nieco zróżnicowana, ponieważ zależy między innymi od szczegółowej specyfikacji testu. Cena testów typu PCR w Polsce wynosi od około 400 zł wzwyż. W przypadku zaświadczenia w języku obcym do ceny testu doliczone zostanie około 100 zł. Wynik tego rodzaju testów standardowo otrzymuje się w ciągu około 24 godzin. Oczekiwanie na zaświadczenie w języku obcym może zająć dodatkowe 24 godziny. Niektóre placówki medyczne oferują skrócenie czasu oczekiwania na zaświadczenie - to jednak podnosi cenę testu nawet o 200 zł. Podsumowując, jeśli zdecydujemy się na test typu PCR z zaświadczeniem w języku angielskim, musimy przygotować się na koszt co najmniej 500 zł (około £94).

Ile kosztują testy, które trzeba wykonać na kwarantannie w UK?

Jeśli chodzi o testy, które należy wykonać będąc już na kwarantannie w UK (drugiego i ósmego dnia izolacji), ich cena również jest zróżnicowana i zależy od tego, z usług jakiej placówki medycznej w UK skorzystamy, zamawiając zestaw dwóch testów. Testy muszą spełniać kryteria określone przez rząd UK.

Według oficjalnego rządowego wykazu przykładowych placówek medycznych, w których można zamówić testy spełniające rządowe kryteria, cena za zestaw zawierający dwa testy na koronawirusa waha się od 175 funtów do 399 funtów. Najbardziej popularny zestaw dwóch testów kosztuje 210 funtów. Należy pamiętać, że wskazane ceny dotyczą zestawu dwóch testów, a nie pojedynczego testu.

Podsumowanie. Całkowity koszt podróży z Polski do UK

Podsumowując, orientacyjny minimalny koszt podróży (tu przykładowo samolotowej) z Polski do Wielkiej Brytanii dla jednej osoby prezentuje się następująco:

test przed podróżą do UK (cena testu w Polsce plus cena zaświadczenia w języku angielskim): od 140 zł (około 26 funtów - test antygenowy)

dwa testy po wjeździe do UK (zestaw zawierający dwa testy do wykonania na kwarantannie w UK): od 175 funtów

bilet lotniczy (orientacyjna cena biletu Ryanair z Warszawa Modlin do Londyn Stansted): od 40 funtów.

Łącznie orientacyjny minimalny koszt podróży z Polski do UK, zawierający najniższe możliwe ceny wszystkich trzech testów dla podróżnych oraz przykładową cenę biletu lotniczego, wynosi 241 funtów. O ile ceny testów można w miarę kontrolować i wybrać samodzielnie, ile chce się zapłacić (ponieważ jest wiele opcji zróżnicowanych cenowo), to jednak należy pamiętać, że bilet lotniczy na termin, który nas akurat interesuje może okazać się znacznie droższy niż 40 funtów.

