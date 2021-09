Ile zapłacisz za podwyżkę National Insurance? Zobacz kalkulację

Fot. Getty

W celu dofinansowania brytyjskiej służby zdrowia (NHS), a szczególnie opieki społecznej, rząd Borisa Johnsona chce podwyższyć stawkę National Insurance. Oto kalkulacja, która pokazuje, ile brytyjscy podatnicy mogą zapłacić z własnej kieszeni.

Podwyżka National Insurance wisi w powietrzu. Rząd wciąż waha się co do szczegółów nowego projektu, a opozycja zapowiada, że żadnej podwyżki NI nie poprze. W sprawie tej podzielona jest nawet sama partia rządząca, jednak aktualnie według brytyjskich mediów najbardziej prawdopodobną wersją jest podniesienie stawki NI o 1,20-1,25 proc. Jak przełoży się to w praktyce na koszty ponoszone przez brytyjskich podatników?

Ile zapłacisz za podwyżkę National Insurance?

Podwyżka National Insurance może objąć około 25 milionów osób zatrudnionych i płacących podatki w UK. Zakładając, że podwyżka wyniesie 1,25 proc., portal Metro przeprowadził więc kalkulację kosztów, jakie realnie mogą ponieść brytyjscy pracownicy.

Pracownicy zarabiający średnio 20 000 funtów rocznie, zapłacą dodatkowo 150 funtów, czyli niecałe 3 funty tygodniowo. Osoby, które zarabiają średnio 30 000 funtów rocznie, będą musiały odprowadzić dodatkowe 255 funtów składki na ubezpieczenie społeczne, co w przełożeniu tygodniowym daje około 5 funtów. Z kolei osoby, które zarabiają więcej, średnio 50 000 funtów rocznie, zapłacą dodatkowo 500 funtów, czyli około 10 funtów tygodniowo.

Szczegóły planu związanego z podwyższeniem National Insurance w celu wygospodarowania dodatkowych funduszy potrzebnych brytyjskiej służbie zdrowia, premier Boris Johnson powinien ujawnić jeszcze dziś, wygłaszając przemówienie w brytyjskim parlamencie i rozpoczynając debatę w Izbie Gmin.