Ile wynoszą średnie zarobki w Londynie?

Fot: Pixabay

Jak wynika z raportu ASHE przygotowanego przez analityków Office for National Statistics średnia płaca w Londynie spadła w tym roku o 1,3 procent do poziomu 42 001 funtów w skali roku.

Ile zarabia się w brytyjskiej stolicy? Jak wiadomo, w Wielkiej Brytanii mamy do czynienia ze swoistymi dwoma światami. Pod wieloma względami kraj dzieli się na Londyn i na "resztę", a wyraźnie widać to w przypadku zarobków. Przeciętnie, w stolicy zarabia się więcej, niż w pozostałych regionach Wyspy. Jak jednak wynika z zestawienia Annual Survey of Hours and Earnings przygotowanego przez ONS przeciętne płace w Londynie spadały nieco szybciej niż w przypadku ogólnokrajowej średniej dla całej Wielkiej Brytanii. Przeciętnie wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w stolicy między kwietniem 2020 roku a kwietniem 2021 spadło o 1,3 procent, kiedy dla reszty kraju spadek sięgnął 0,6 proc. Według najnowszych danych średnie zarobki w Londynie wynoszą 42 001 funtów rocznie, a w UK - 31 447 rocznie.

Ile zarabia się mieszkając w Londynie?

Jak czytamy na łamach "The Evening Standard", na najwyższe apanaże mnogą liczyć mieszkańcy gminy Kenginston & Chelsea. Przeciętnie zarobki jej mieszkańców sięgają 73 917 funtów w skali roku. "Najgorzej" pod tym względem wypadają ci, którzy mieszkają w Barking & Dagenham. W tej gminie średnia płaca wynosi 29 128 funtów. To jednocześnie jedyna taka stołeczna gmina, w której zarobki znajdują się na poziomie poniżej 30 tysięcy.

ONS opublikował również dane dotyczące płci osób pracujących w Londynie. Różnice w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn w zwiększyły się. Przeciętna płaca mężczyzn wynosi 50 592 funtów rocznie (mniej o 0,1 procent w ujęciu rocznym), a wynagrodzenie kobiet - 33 413 funtów (mniej o 2,9 procent). W przypadku pracowników zatrudnionych na pełny etat średnie roczne zarobki mężczyzn wynoszą 56 811 funtów rocznie, a kobiet - 42 081 funtów.

Jakie są średnie zarobki w brytyjskiej stolicy?

Rokrocznie ONS publikuje raport dotyczący Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE), będący wszechstronnym źródłem informacji na temat struktury i dystrybucji zarobków w Wielkiej Brytanii. Dane ASHE zawierają szacunkowe zarobki pracowników według płci, pracujących w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin. Odnoszą się do wszystkich sektorów gospodarki i obejmują wszystkie branże i zawody.

Analitycy ONS przygotowują swoje zestawienie na podstawie informacji pozyskanych z zapisów HM Revenue and Customs’ oraz Pay As You Earn (PAYE). Próbka w tym przypadku wynosi około 300 tysięcy zatrudnionych w UK osób.