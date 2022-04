Ile wynosi średni czynsz za wynajem mieszkania w Londynie? [RANKING]

Przeciętne londyńskie gospodarstwo domowe wydaje obecnie 23 380 funtów rocznie na czynsz. Do tej kwoty dochodzi prawie 3000 funtów na pozostałe rachunki. W brytyjskiej stolicy koszty życia są zdecydowanie najwyższe w całej Wielkiej Brytanii.

Przeciętny lokator mieszkający w Londynie wydaje prawie połowę swoich dochodów na samo mieszkanie. Po uwzględnieniu rachunków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, okazuje się, że znacznie ponad połowa dochodu najemcy jest przeznaczana na podstawowe wydatki na życie. Co roku wydatki na czynsz oraz domowe rachunku rosną nieuchronnie, a najboleśniej o kryzysie związanym z kosztami życia przekonują się właśnie londyńczycy. W zeszłym roku londyńskie czynsze poszły w górę o 5,8 proc., a w 2022 roku spodziewany jest wzrost o dodatkowy punkt procentowy.

Jak dużo płacimy za wynajem w Londynie?

Badania przeprowadzone przez agencję Hamptons dla portalu "The Evening Standard" wykazały, że średni czynsz za mieszkanie w Londynie wynosi 1948 funtów. Niemniej, nie można z tej uśrednionej wartości wyciągać pochopnych wniosków, ponieważ lokalnie mamy do czynienia z bardzo znaczącymi różnicami w tej kwestii.

W chwili obecnej mamy do czynienia z niską podaż mieszkań do wynajęcia i wzrostem popytu, w związku z tym, że wiele ludzi zdecydowało się na powrót do stolicy, aby mieszkać bliżej swoich miejsc pracy "po Covidzie". Przyczyniło się to do zaciekłych wojen o mieszkania w najbardziej popularnych lokalizacjach. Wielu najemców zostało już zmuszonych do przeniesienia się do nowej okolicy, gdzie konkurencja jest mniejsza.

Jak różnią się ceny w poszczególnych gminach?

Przykładowo, najemcy chcący pozostać w centrum Londynu, mogą przemyśleć przeprowadzkę z Kensington and Chelsea (średnia czynszu wynosząca 3960 funtów) lub z Westminsteru (2760 funtów) do Southwark lub Islington, gdzie miesięczne czynsze wynoszą odpowiednio 2080 funtów i 2050 GBP. W skali roku to oszczędność na poziomie prawie 23 000 funtów.

Średni koszt czynsz mieszkania do wynajęcia w poszczególnych gminach Londynu:

Kensington & Chelsea £3,960

Westminster £3,870

City of London £2,760

Camden £2,620

Hammersmith & Fulham £2,610

Wansworth £2,360

Tower Hamlets £2,280

Hackney £2,130

Southwark £2,080

Islington £2,050

Lambeth £2,030

Richmond upon Thames £1,840

Hounslow £1,720

Newham £1,710

Sutton £1,700

Greenwich £1,650

Brent £1,600

Merton £1,590

Ealing £1,580

Barnet £1,530

Haringey £1,520

Kingston upon Thames £1,510

Lewisham £1,440

Waltham Forest £1,430

Bromley £1,340

Enfield £1,340

Harrow £1,320

Croydon £1,280

Redbridge £1,280

Barking and Dagenham £1,220

Hillingdon £1,210

Bexley £1,200

Havering £1,170