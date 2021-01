Ile w Wielkiej Brytanii zarabia kierowca ciężarówki? [WIDEO]

Praca, jako kierowca ciężarówki w UK - co trzeba widzieć?

Jak wyglądają zarobki kierowcy ciężarówki w Wielkiej Brytanii? O czym warto pamiętać przyjeżdżając do UK z planami rozpoczęcia pracy w tym zawodzie? Na co warto uważać szukając takiej pracy?

Na youtube`owym kanale "Krakus_w_tirze" opublikowano bardzo interesujący filmik dotyczący zarobków kierowcy ciężarówki zatrudnionego w UK. "Jako kierowca trucka spróbuję odpowiedzieć na wszystkie te pytania zadane pod ostatnim filmem przez Marcina P. Są to wskazówki i rady z mojego doświadczenia jako kierowca zawodowy w Wielkiej Brytanii" - czytamy w krótkim opisie filmiku. Jeśli Was interesuje ten temat to polecamy się zapoznać się jego treścią!

Ile zarabia kierowca ciężarówki w UK?

Czego można spodziewać się po tym filmiku? Oto kilka tematów, które zostały w nim poruszone:

Ile zarabia się w Wielkiej Brytanii ? Jakie tak naprawdę są pieniądze w UK ?

Czy można się utrzymać będąc samemu w Anglii jeżdżąc ciężarówką ?

Czy można oszczędzić pieniądze po opłaceniu wszystkich rachunków ?

Jak zacząć prace i przejść przez ciężkie początki jako kierowca ?

Czego się spodziewać ?

Jak zdobyć doświadczenie ?

Jakie są tryby pracy kierowcy ?

PAYE(praca bezpośrednio dla pracodawcy) czy LTD(swoja działalność) ?

Jak wystartować - praca w UK ?

Po więcej filmików związanych z tym filmikiem odsyłamy na kanał "Krakus_w_tirze" na YouTubie - jeśli Wam się spodobają to możecie "zostawić suba", czyli zasubkrybować kanał.

