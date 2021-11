Ile trzeba zarabiać w Polsce, aby być szczęśliwym? [WIDEO]

Fot: Pixabay

Jaką wypłatę trzeba dostawać, aby uznać się za osobę szczęśliwą w Polsce? Jak to wygląda w UK z punktu widzenia emigranta? Czy da się odpowiedzieć na tak postawione pytanie? Spróbujmy!

W Polsce przeciętne zarobki wynoszą 5841 PLN - jest to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw, według danych dostarczonych przez polski GUS. Za cały III kwartał trwającego roku ta średnia sięga 5886 PLN, a w roku 2020 przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5411 PLN. Dodajmy, że w naszym kraju płaca minimalna została ustalona na poziomie 2800 złotych, we wrześniu poziom inflacji sięgnął 5.9% (w skali rok do roku), a dynamika PKB (również r/r) - 11.1%. Uzupełniając tę wyliczankę cyferek w 2020 roku dochód rozporządzalny przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce sięgnął 1919 PLN.

Jaka suma pieniędzy "daje szczęście"?

Tyle konkretnych wyliczeń, cyferek i faktów - a jak to wygląda z nieco innej perspektywy? Mianowicie, ile trzeba zarabiać w Polsce, aby być szczęśliwym. Nie, to nie jest głupie pytanie, to kwestia, która była przedmiotem rozważań dziesiątek ekonomistów.

Jak ją ugryźć w dość przystępny sposób? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem:

Rzecz jasna, nie brakowało pod tym filmikiem ironicznych komentarzy. Oto kilka z nich:

"Nie ma takich kwot. W polsce nie da się być szczęśliwym"

"Zanim obejrzysz ten filmik kwota będzie już nieaktualna przez inflację"

"Żaden Polak nigdy nie będzie szczęśliwy, narzekanie i zawiść to nasz narodowy Savoir-Vivre"

Jak to jest w Polsce, a jak w UK?

Warto podejść jednak do tej kwestii poważnie, bo jak obejrzeliście powyższe nagranie, to wiecie, że zwrócono w nim uwagę na kilka całkiem istotnych i poważnych kwestii, które w istotny sposób determinują relację między naszą wypłatą a poziomem szczęścia. Te wszystkie dość poważnie brzmiące terminy, jak drabina Cantrila czy paradoks Easterlina w realny sposób przekładają się na nasze życie, więc warto mieć świadomość pewnych mechanizmów związanych z zarabianymi przez nas pieniędzmi, a subiektywną oceną jakości naszego życia i emocjami, które się z tym wszystkim wiążą.

Jesteśmy przekonani, że kwestie poruszane w filmiku dotykają nie tylko warunków polskich, ale można je również odnieść do realiów brytyjskich i postawić tę kwestię w bardzo podobny sposób. Ile trzeba zarabiać w UK będąc imigrantem z Polski, aby być szczęśliwym - w jaki sposób odpowiedzielibyście na to pytanie? Jakie czynniki trzeba wziąć odpowiadając na to pytanie? Czy odpowiedź jest w ogóle możliwa? Zapraszamy do komentowania tej kwestii na naszym profilu na FB i udziały w poniższej ankiecie: