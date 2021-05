Ile punktów dostaniesz za przekroczenie prędkości w UK? Zobacz zestawienie

Fot. Getty

Ostrożność kierowców jest kluczowa dla bezpieczeństwa drogowego - niezależnie od kraju. Jednak każdemu czasem zdarzy się odrobinę przekroczyć prędkość, choćby przez nieuwagę. Jeśli jeździsz samochodem po brytyjskich drogach, sprawdź ile punktów dostaniesz za przekroczenie prędkości w UK.

Przekraczanie prędkości na drogach jest poważnym naruszeniem zasad ruchu drogowego, a konsekwencją braku ostrożności może być wypadek i utrata zdrowia lub życia osób jadących pojazdem lub przypadkowych przechodniów. Zachowanie odpowiedniej prędkości jest zatem bardzo ważne i należy zawsze mieć to na uwadze prowadząc samochód. Jeśli jednak zdarzyło komuś zostać złapanym za przekroczenie prędkości, poniżej znajdzie wykaz punktów, które są przyznawane w UK za przekroczenie prędkości.

Mandat za przekroczenie prędkości w UK wiąże się, podobnie jak w wielu innych zachodnich krajach, z otrzymaniem punktów „karnych”. Ile punktów można dostać w przypadku poszczególnych limitów prędkości? Portal Metro opublikował na swoich łamach zestawienie przygotowane przez firmę Vanarama, które pokazuje klasyfikację punktów za przekroczenie prędkości w UK.

Liczba punktów, które otrzymasz za przekroczenie dozwolonej prędkości w UK, zależy od tego, jak bardzo przekroczyłeś dozwoloną prędkość. Istnieją trzy kategorie przekroczenia prędkości w UK:

GRUPA A

Jazda z prędkością 71-90 mil na godzinę w strefie do 70 mil na godzinę: 3 punkty

Jazda pomiędzy 61-80 mil na godzinę w strefie do 60 mil na godzinę: 3 punkty

Jazda z prędkością 51-65 mil na godzinę w strefie do 50 mil na godzinę: 3 punkty

Jazda z prędkością 41-55 mil na godzinę w strefie do 40 mil na godzinę: 3 punkty

Jazda z prędkością 31-40 mil na godzinę w strefie do 30 mil na godzinę: 3 punkty

Jazda pomiędzy 21-30 mil na godzinę w strefie do 20 mil na godzinę: 3 punkty

GRUPA B

Jazda z prędkością 31-41 mil na godzinę w strefie do 20 mil na godzinę: zakaz prowadzenia pojazdu na 7 do 28 dni lub 4 do 6 punktów

Jazda z prędkością 41 -50 mil na godzinę w strefie do 30 mil na godzinę: zakaz prowadzenia pojazdu na 7 do 28 dni lub 4 do 6 punktów

Jazda między 56-65 mil na godzinę w strefie do 40 mil na godzinę: zakaz prowadzenia pojazdu na 7 do 28 dni lub 4 do 6 punktów

Jazda między 66-75 mil na godzinę w strefie do 50 mil na godzinę: zakaz prowadzenia pojazdu na 7 do 28 dni lub 4 do 6 punktów

Jazda między 81-90 mil na godzinę w strefie do 60 mil na godzinę: zakaz prowadzenia pojazdu na 7 do 28 dni lub 4 do 6 punktów