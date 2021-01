Ile pubów, restauracji i klubów w Wielkiej Brytanii zostało zamkniętych w 2020 roku?

Jak wynika z oficjalnych wyliczeń zawartych w raporcie CGA i danych firmy doradczej AlixPartners w 2020 roku w Wielkiej Brytanii swoje podwoje zamknęło prawie 10 tys. pubów, restauracji i barów. Rzecz jasna powodem takiego stanu rzeczy jest kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

Liczby nie pozostawiają żadnych wątpliwości - mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem w branży. Według raportu przygotowanego przez CGA i AlixPartners na terenie UK w roku zeszłym zamknięto niemal 10 tysięcy pubów, klubów i restuaruacji. Jeśli od tej liczby odejmiemy jednak wszystkie nowe placówki, które w analogicznym czasie zostały otwarte, to okaże się, że mamy do czynienia z redukcją netto na poziomie 5975 przedsięwzięć operujących w branży "hospitality". W porównaniu z 2019 rokiem wzrost zamknięć netto wyniósł aż 175%.

Jak wiele ludzie straciło swoją pracę z tego powodu? Jednocześnie aż 640 tys. osób straciło swoje zatrudnione, jak wynika z szacunków UKHospitality.

Nie mamy żadnych wątpliwości, że branża gastronomiczna zostało mocno pokiereszowana przez pandemię koronawirusa oraz wprowadzone przez rząd restrykcje z nią związane.

Jakie mamy perspektywy na ten rok, co może się zmienić w 2021? Niestety, niewiele. Autorzy badania wskazują, że czeka nas wiele dalszych zamknięć. Gastronomia straciła wpływy w okresie Bożego Narodzenia, w którym zwykle zarabia się bardzo dobrze, to świetny czas dla restauratorów. Niestety, z powodu lockdownu nic z tego nie wyszło. W tym momencie już nie o zarabianie chodzi, ale o przetrwanie na rynku...

Warto dodać, że rzeczony raport został opublikowany zaledwie kilka godzin po tym, jak jeden z doradców rządowych zasugerował, że bary i restauracje mają pozostać zamknięte aż do maja.

