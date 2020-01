ILE pieniędzy Brytyjczycy przeciętnie przeznaczają na imprezowanie?

O tym, że Brytyjczycy, szczególnie ci młodsi, lubią się nocą zabawić, wiadomo nie od dziś. Ale ile przy tym wydają? Mamy odpowiedź na to pytanie!

Zdarza się, że podczas szałowej nocy w Londynie wydaje się 250 funtów, ale wydatki Brytyjczyków na "nocne życie" mieszczą się w przedziale od 60 do 100 funtów. Jak wynika z ankiety, konsumenci w UK wydają średnio 69,64 £ na wieczorne wyjście. Dane te oparte są na badaniu z udziałem 2335 osób przeprowadzonym przez klub nocny. Brano w nich pod uwagę każdy element wieczornego wyjścia, w tym napoje w domu, transport na miejsce wydarzenia, jedzenie i napoje podczas pobytu, opłaty za wstęp i transport do domu.

Zasadniczo jest to "nocna ekonomia", która ma coraz większe znaczenie gospodarcze w Wielkiej Brytanii. W skali kraju przychody z tego tytułu to stanowią piąty co do wielkości typ przemysłu w Wielkiej Brytanii. Roczne przychody wynoszą 66 miliardów funtów, według The Night Time Industries Association.

Według ankiety ludzie wydają średnio o 2,59 funta więcej, gdy wychodzą wieczorem w 2019 roku, niż w ubiegłym roku. Wzrost ten można przypisać osobom, którzy wydają więcej na każdy aspekt imprezowania, z wyjątkiem drinków poza domem, które są mniej więcej tej samej cenie, co w zeszłym roku.

Sarah, która pracuje jako globalny dyrektor ds. komunikacji w firmie konsultingowej, przyznała się, że jednej nocy wydała taką kwotę pieniędzy, że starczyłaby jej na fajne wakacje. - Niestety, wydaje mi się, że jestem milionerem na wieczornych imprezach - powiedziała Sarah na łamach portalu BBC. - Opłaty zbliżeniowe sprawiają, że ​​wszystko staje się niebezpieczne. Zbyt łatwo wydaje się pieniądze.

William z Londynu, mówi, że wydaje około 60-80 funtów na wieczór. Natomiast Stewart, student z Glasgow, twierdzi, że często ogranicza się do 30 funtów. Osoby w wieku 26–30 lat na nocne życie wydają najwięcej w kraju. Średnia noc w tej grupie kosztuje 75,24 GBP. Według danych 58,8% ludzi w Wielkiej Brytanii wychodzi wieczorem co najmniej raz w tygodniu, w porównaniu z 53,9% w ubiegłym roku. Liczba ta wzrasta do 78,6% wśród osób w wieku od 18 do 30 lat.

