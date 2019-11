Ile może zabrać komornik? Limity 2019

Wierzyciel, który bezskutecznie wzywał dłużnika do spłaty długu, może sięgnąć po broń ostateczną w postaci skierowania sprawy do komornika. Czy wówczas komornik może zabrać dłużnikowi cały majątek? Nowelizacja prawa w 2019 r. wprowadziła w tym zakresie sporo zmian.

Komornik ma wiele narzędzi, które może wykorzystać dla ściągnięcia długu m.in. zajęcie i sprzedaż nieruchomości czy określonych rzeczy ruchomych, zajęcie rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę. Dla podjęcia czynności wymagany jest tytuł egzekucyjny i wniosek wierzyciela.

Ile może zabrać komornik z umowy o pracę?

Egzekucja komornicza z wynagrodzenia za pracę to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi do ściągnięcia długu. Jednak komornik nie może zająć całego wynagrodzenia, które jest wypłacane na podstawie umowy o pracę. Kwota wolna od potrąceń jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i w 2019 r. wynosi 2250 zł brutto czyli około 1673 zł na rękę. Jest jeden wyjątek: wynagrodzenie z umowy o pracę dłużnika alimentacyjnego jest chronione w dużo niższym zakresie: kwota wolna od zajęcia wynosi tylko 40% minimalnego wynagrodzenia czyli około 669 zł netto.

Powyższe zasady odnoszą się do pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku osób pracujących na część etatu, kwota wolna od zajęcia będzie proporcjonalnie niższa.

Przykład: Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na ½ etatu, który ma zajęcie komornicze w związku z długiem innym niż alimenty, będzie chronione tylko do wysokości 817 zł netto - czyli połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Generalnie komornik jest uprawniony do ściągnięcia z wynagrodzenia pracownika wypłacanego na podstawie umowy o pracę:

do 50 % wypłaty, jeżeli długi powstały z innych zobowiązań niż alimenty,

do 60 % wypłaty, jeżeli źródłem długów są alimenty.

W każdym przypadku musi zostać uwzględniona kwota wolna od potrąceń.

Ile może zabrać komornik z umowy o dzieło?

Sprawa z umową o dzieło jest dużo bardziej skomplikowana. Do końca 2018 r. obowiązywały przepisy, które właściwie pozwalały na zajęcie przez komornika pełnej wysokości wynagrodzenia pochodzącego z umowy cywilnej - zarówno zlecenia jak i o dzieło.

Nowelizacja, która weszła w życie w 2019 r. miała poprawić sytuację osób zatrudnionych na “umowy śmieciowe”. W praktyce może się zdarzyć, że komornik zajmie całe wynagrodzenie, którego źródłem jest umowa o dzieło. Wówczas dłużnik powinien wykazać, że zajęte środki stanowią dla niego jedyne źródło dochodu. W takim przypadku ochronie podlegają takie same kwoty jak w przypadku umowy o pracę.

Ile może zabrać komornik z umowy zlecenia?

Umowa zlecenie - analogicznie do umowy o dzieło - od początku 2019 r. podlega ochronie na warunkach podobnych jak umowa o pracę. W razie zajęcia pieniędzy z umowy zlecenia, dłużnik musi wykazać, że pieniądze stanowią jego jedyne źródło dochodu lub wypłacane są na podstawie świadczenia powtarzającego się (czyli dłużnik wykonuje pracę na rzecz jednego podmiotu i otrzymuje pieniądze cyklicznie - np. co miesiąc) i mają na celu zapewnienie utrzymania rodzinie.

W takim wypadku kwota wolna od zajęcia to 2250 zł brutto czyli około 1673 zł na rękę, jeśli źródłem długu są alimenty wówczas około 669 zł.

Ile może zabrać komornik z emerytury i renty?

Kwota wolna od potrąceń ma zastosowanie również w przypadku egzekucji z emerytury czy renty i wynosi 75 % minimalnej wysokości świadczenia na dany rok.

W 2019 r. są to kwoty:

1100 zł - minimalna wysokość emerytury - kwota wolna to 825 zł

1100 zł - minimalna wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - kwota wolna to 825 zł

825 zł - minimalna wysokość renty z tytułu - kwota wolna to 618,75 zł

Komornik może zająć:

60 % świadczenia - jeżeli źródłem długu są alimenty,

50 % świadczenia - jeżeli dług powstał w związku z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo - leczniczych czy pielęgnacyjno - opiekuńczych

25 % świadczenia - w innych przypadkach.

Czy komornik może zająć konto bankowe?

Zajęcie konta bankowego to jedno z narzędzi egzekucji komorniczej, które pozwala na ściągnięcie długu. Nowelizacja, która weszła w życie w styczniu 2019 r. ograniczyła możliwość egzekucji z konta bankowego do wysokości 75 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2019 r. kwota wolna od potrąceń to około 1254 zł (75 % z 1673 zł netto).

Kwota wolna nie dotyczy dłużników alimentacyjnych.

Czy komornik może zająć środki z programu 500+ lub alimenty?

Osoby, które mają małoletnie dzieci i pobierają świadczenie Rodzina 500 + albo takie którym sąd przyznał świadczenie alimentacyjne, mogą spać spokojnie. Oba te świadczenia w pełnej wysokości nie podlegają egzekucji komorniczej. Wyłączeniem objęte są zarówno alimenty, płacone przez rodzica jak i te z funduszu alimentacyjnego.

Podsumowanie

Zajęcie komornicze zdecydowanie zwiększa wartość długu. Dlatego dłużnik powinien zrobić wszystko, żeby zapobiec wystąpieniu przez wierzyciela z wnioskiem o egzekucję komorniczą. Podjęcie dialogu często daje pozytywne rezultaty. Wierzyciel przede wszystkim chce odzyskać zaległą płatność, dlatego może zgodzić się na tymczasowe odroczenie płatności w czasie czy rozłożenie zadłużenia na raty. Dłużnik może też spróbować pozyskać pieniądze za pomocą chwilówki online. Szybka pożyczka bez zbędnych formalności może czasem pomóc uchronić się przed komornikiem.