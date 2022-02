Oszczędności mają kluczowe znaczenie zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej, aby pomóc nam w sytuacjach kryzysowych. Biorąc pod uwagę wzrost kosztów życia warto zatem wiedzieć, ile średnio miesięcznie oszczędzają gospodarstwa domowe w UK.

W sytuacji gdy podejmujemy decyzję o oszczędzaniu, zastanawiamy się, ile oszczędzają inni. Warto w tym przypadku zapoznać się z danymi na ten temat Office for National Statistics. Poniżej przedstawiamy zestawienie, ile gospodarstwa domowe w UK oszczędzają każdego miesiąca, a także jaki jest ogólny poziom oszczędności u różnych grup wiekowych.

Średnie oszczędności gospodarstw domowych w UK

Średnie oszczędności w Wielkiej Brytanii przypadające na gospodarstwo domowe (nie osobę) wynoszą 76 301 funtów. Liczba ta odswierciedla cały „majątek finansowy” brutto, wliczając rachunki bieżące i oszczędnościowe, ISA, akcje, obligacje, fundusze powiernicze i inne formalne aktywa finansowe.

Przy czym większość gospodarstw domowych ma mniejsze oszczędności niż te podane wyżej, gdyż „średnia” wartość jest zawyżana przez niewielką liczbę gospodarstw domowych o bardzo wysokim poziomie oszczędności.

Z tego powodu bardziej przydatne może być rozważenie „mediany” – 50 proc. gospodarstw domowych ma mniej niż mediana zaoszczędzonych kwot, a 50 proc. gospodarstw domowych ma więcej. Mediana oszczędności brutto gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii wynosi 12 500 GBP (wzrost z 11 000 GBP dwa lata temu). Jednak 25 proc. gospodarstw domowych zaoszczędziło mniej niż 2100 funtów.

Miesięczne oszczędności

Jak się okazuje przeciętne gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii oszczędza 180 GBP miesięcznie – jest to mediana oszczędności każdego miesiąca. Oznacza to, że 50 proc. gospodarstw domowych oszczędza mniej niż 180 funtów miesięcznie, a 50 proc. gospodarstw domowych oszczędza więcej.

Biorąc pod uwagę przedział wiekowy, osoby od 16. do 24. roku życia mają oszczędności wynoszące około 7600 funtów, w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat oszczędności wynoszą 8200 funtów, w przedziale od 35 do 44 lat oszczędności plasują się na poziomie 35 300 funtów, w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat oszczędności wynoszą 133 900 funtów, w przedziale od 55 do 64 lat – 94 000 funtów, a od 65 lat wzwyż – 103 100 funtów.